Clotilde Armand poartă patru bătălii simultan: gunoaiele, PNL, procurorul anti-fraudă și USR PLUS! Va pierde războiul?

Primarul Sectorul 1, Clotilde Armand, s-a implicat in patru batalii majore simultan (gunoaiele, PNL, procurorul care ancheteaza frauda electorala și USR PLUS), cu toate ca o lege nescrisa a politicii spune ca nu trebuie sa te desfasori pe mai multe fronturi odata pentru ca risti sa pierzi totul. Razboaiele trebuie purtate pe rand, mai spun expertii in ale politicii. Armand nu pare interesata de aceasta regula si ca atare e foarte probabil, conform statisticilor istorice, sa piardă intregul razboi.

Clotilde Armanda anunțat că va depune plângeri penale împotriva reprezentanților firmei de salubritate Romprest. „Primăria Sectorului 1 va depune plângeri penale pentru infracțiunea de șantaj împotriva acționarilor Companiei Romprest Service S.A. și solicită autorităților abilitate să fie ridicată licența acestui operator. Pentru că România este stat de drept, nu stat mafiot. În paralel, voi solicita Consiliului Local Sector 1 și în Justiție rezilierea contractului cu această companie șantajistă. Cu mafia nu se negociază", a anunțat Clotilde Armand în această seară.

Firma Romprest a dat un comunicat în care a subliniat că Primăria Sectorului 1 trebuie să indice cu celeritate locul în care să fie descărcate deșeurile colectate. Reprezentanții susțin că sunt pregătiți să intervină cu tot efectivul, iar în 36 de ore să colecteze deșeurile din Sectorul 1. Totul cu condiția ca stațiile de sortare să fie deschise, așa cum a spus Clotilde Armand, după cum informeaza Europa Liberă.

„Înțelegând importanța asigurării continuității serviciului public de salubritate, partenerii noștri contractuali, 3R Green SRL, Rom Waste Solution SA si Iridex Group SRL, ne-au comunicat astăzi, 5 iunie 2021, la ora 20.00, că vor permite accesul în stația de sortare, în limita capacităților lor, al autospecialelor încărcate cu deșeurile colectate din sectorul 1, urmând ca diferendul financiar să își găsească o rezolvare amiabilă, instituțională, în cursul săptămânii viitoare. Astfel, prin acordul comun al operatorilor de salubritate autorizați, această situație de blocaj a fost dezamorsată. Așteptăm ca autoritățile abilitate să își asume responsabilitățile care le revin și să asigure funcționarea acestui serviciu public care se prestează în regim de continuitate, prin finanțarea și asigurarea unui cadru contractual și legal predictibil, pentru a menține starea salubră și implicit sănătatea populației"

Disputa a început pe 1 iunie, iar de atunci gunoiul din Sectorul 1 nu a mai fost ridicat de pe străzi. „Operatorul de salubritate anunță, din nou, că nu mai ridică gunoiul din Sectorul 1. Este un nou șantaj de tip mafiot din partea acestei companii, un șantaj adresat tuturor locuitorilor din Sector care plătesc bani mulți să fie curat", scria Clotilde Armand, pe 1 iunie, într-o postare pe Facebook.

Primarul le-a cerut locuitorilor din Sectorul 1 să sesizeze Poliția Locală dacă nu se ridică gunoiul. Firma Romprest are un contract cu Primăria Sectorului 1 încheiat în mandatul lui Andrei Chiliman (fost PNL). Actualul primar consideră că sumele plătite sunt exagerate și reprezintă o înțelegere între „politicieni corupți și mafia gunoaielor".

Clotilde Armand a amenințat firma Romprest că dacă în 24 de ore nu va strânge gunoiul de pe stradă, contractul va fi reziliat și va negocia cu un alt operator de salubritate. Termenul a trecut, iar contractul nu a fost reziliat. Potrivit primăriei, firma Romprest ar fi trebuit să încaseze anul trecut aproape 1 milion de lei pe zi pentru serviciile prestate. Firma susține că valoarea este mult mai mică și a încasat în 2020 aproape 200 de milioane de lei. Clotilde Armand subliniază că un sfert din bugetul anual al Primăriei ar trebui să meargă către firma Romprest din cauza contractului încheiat de fostul primar Andrei Chiliman.

Între timp, operatorul nu a mai ridicat gunoaiele de pe străzile Sectorului 1, iar primarul se confruntă și cu nemulțumirea cetățenilor. „Știu că nu este cea mai confortabilă situație: vă citesc mesajele, umblu zilnic în sector și văd cu ochii mei ce se întâmplă. Dar de asta suntem noi aici. Să rezolvăm problemele. Acest episod negru din istoria Sectorului 1, cauzat de politicieni corupți și mafia gunoaielor, va lua curând sfârșit. Vă promit", a revenit Clotilde Armand cu o postare pe 4 iunie.

Primarul a încercat să obțină sprijin de la prefectului Capitalei, Alin Stoica, propus de PLUS. Ea solicita prefectului să declare starea de alertă din cauza situației sanitare de pe raza Sectorului 1 cauzată de „șantajul colectării gunoiului de către operatorul de salubritate". Alin Stoica a spus că va analiza documentația depusă de Primăria Sectorului 1.

Coaliția de la Sectorul 1 între PNL și USR PLUS nu a funcționat aproape deloc din septembrie 2020. Liberalii i-au reproșat constant lui Clotilde Armand că acționează discreționar și că nu există un consens. La începutul anului, a mai existat un război în Consiliul Local pe tema votării bugetului.

Ludovic Orban a recunoscut problema și a spus că va interveni în cadrul Coaliției, dacă se va impune. „PNL și-a respectat înțelegerile pe care le-a avut, știți că relația a fost tensionată de la început. Au trecut cinci luni până când primarul a delegat atribuțiile stabilite prin negocieri către viceprimarul din partea PNL. Trebuie găsită o soluție rapidă, la masa discuțiilor, pentru a putea rezolva criza în Sectorului 1", a declarat ieri Ludovic Orban.

Președintele PNL Sector 1, Sebastian Burduja, dar și echipa de consilieri locali ai PNL au arătat cu degetul spre Clotilde Armand în problema gunoaielor din sector. „Nu ne interesează cine ridică gunoiul - nici pe noi, nici pe cetățenii sectorului 1. Ne interesează ca cetățenii să nu aibă de suferit, iar legea să fie respectată", a susținut în ultima intervenție Burduja. Anterior, el postase pe Facebook o poză cu gunoaiele din Sectorul 1.

„Nu este din vreo țară din lumea a treia, nici din vreo comuna uitată de lume în România profundă. Este chiar din sectorul 1 al Bucureștiului, într-un război absurd care ar fi trebuit tranșat în justiție, nu cu circ si scandal. Solicităm din nou primarului sectorului 1 să-și asume rezolvarea acestei probleme grave și să prezinte public planul pe care-l are și soluțiile necesare", a fost poziția lui Burduja.

Organizația PNL Sector 1 a împărțit către cetățeni, dar și în mass media, o scrisoare în care spune că vinovată pentru situația neridicării gunoaielor este Clotilde Armand. Într-o altă postare pe Facebook, un lider din PNL Sector 1, Dinu Gheorghe, scrie: „îmi aduc aminte cu drag de perioada înfloritoare a Sectorului 1 pe timpul administrației PNL, prin domnul Chiliman ca primar. Sectorul era îngrijit, aveam proiecte noi, grija pentru nevoile urbei, iar relația cu cetățeanul era o prioritate".

Clotilde Armand acuză consilierii PNL din Sectorul 1 că apără contractul semnat de Andrei Chiliman și firma de salubrizare Romprest. Ea precizează că a ajuns la un acord cu firmele care sortează gunoiul în Sectorul 1, iar acestea și-au redeschis „porțile pentru a primi gunoiul colectat de Romprest". „Aceste stații erau închise din cauza neachitării de către compania Romprest a facturilor datorate în ciuda plăților făcute de Primăria Sectorului 1", explică Armand.

Informația este dezmințită de Romprest. „Compania Romprest Service SA dezminte informaţia vehiculată de membri ai USR PLUS în mass-media conform căreia staţiile de sortare au fost deschise in urma unei intervenţii miraculoase a primarului Clotilde Armand. Staţiile de sortare sunt închise pentru deşeurile generate de Sectorul 1, pentru neplata de către Primărie a datoriilor scadente pentru prestaţii din perioada iulie 2020-martie 2021".

Pe lângă războiul cu firma de salubrizare și problema gunoaielor din nordul Capitalei, Clotilde Armand se mai află într- competiție. Ea îl are contracandidat pe europarlamentarul Dragoș Pâslaru pentru funcția de președinte al USR PLUS Sectorul 1. Pâslaru provine din aripa PLUS, de unde este și prefectul Capitalei. Pe pagina de Facebook al lui Dragoș Pâslaru nu există vreun mesaj despre gunoaiele din Sectorul 1 sau despre războiul lui Clotilde Armand cu firma Romprest și PNL. Ultimele postări au legătură cu ziua Copilului și activitatea din Parlamentul European în legătură cu PNRR. Nici alți susținători ai lui Dragoș Pâslaru pentru șefia organizației nu au mesaje de sprijin pentru Clotilde Armand.

Pâslaru își anunța public intențiile legate de filiala Sectorului 1 pe 25 mai. „Timp de 34 de ani, am trăit aici. Aici m-am bătut cu cornete. Aici am mers la grădiniță, la școală, la facultate. Pentru mine, acasă înseamnă Sectorul 1. Și aici continui să mă implic, prin filiala Sectorului 1 a partidului nostru, pentru acest tip de leadership: oricine va vrea să fie mare între voi, acela să fie slujitorul vostru". Deputatul Cătălin Teniță prezintă lansarea lui Dragoș Pâslaru.

Surse din USR PLUS au declarat pentru Europa Liberă că tabăra Barna încearcă să convingă delegații să voteze pentru Clotilde Armand. „Cum o să le explicăm oamenilor că o susținem pe Clotilde Armand la primărie dacă noi nu o votăm în partid? Va fi un semnal extrem de prost să ai primarul unui sector, dar al președinte de organizație. Pâslaru stă mai mult la Bruxelles, primarul explică ce se întâmplă în sector", au declarat surse din USR PLUS. La scurt timp după publicarea articolului, europarlamentarul Dragoș Pâslaru a postat un mesaj pe contul său de Facebook despre situația gunoaielor din Sectorul 1.

Pe lângă cele trei războaie pe care le poartă simultan, Clotilde Armand este contestată și de PSD. Fostul primar, Dan Tudorache, susține că alegerile au fost fraudate, iar în sprijinul celor afirmate a apărut și o declarație a procurorului care se ocupă de cazul alegerilor din Sectorul 1. Sorin Iașinovschi de la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor în Justiție, a fost reclamat la Inspecția Judiciară pentru afirmațiile făcute la Kanal D despre fraudarea alegerilor în Sectorul 1.

„Am trimis către Inspecția Judiciară o sesizare împotriva procurorului de la Secția Specială înființată de Dragnea și Tudorel Toader, procurorul care se ocupă de numărarea voturilor și care a afirmat ieri la un post TV înainte să-și termine ancheta că au fost fraude la alegerile locale din Sectorul 1. Și ce să vezi? Respectiva declarație a procurorului din promo a dispărut imediat de pe toate site-urile PSD imediat după ce am depus sesizarea", a anunțat și Clotilde Armand. Clotilde Armand a câștigat alegerile locale pentru Primăria Sectorului 1 fiind susținută de USR PLUS și PNL. Ea l-a învins la mică distanță pe Dan Tudorache, fost primar al Sectorului 1, anchetat de DNA.