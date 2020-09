Constantin Bălăceanu-Stolnici, după derapajele din PNL: "Îmi pare rău că am trăit atât de mult încât să văd o degradare aşa de mare a clasei politice"

Academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici, în vârstă de 97 de ani, reacţionează la derapajelor de limbaj ale unor lideri politici din ultima perioadă. După ce Nicuşor Dan a numit-o pe Gabriela Firea "panaramă" (ulterior susţinând că s-a referit la alte femei), iar Rareş Bogdan a numit-o pe Renate Weber "nenorocită ordinară" şi "mizerabilă", Bălăceanu-Stolnici afirmă că regretă că a trăit să vadă o asemenea degradare a clasei politice.

"Am constatat cu uimire că în cadrul campaniei electorale se folosesc în ultima vreme aspecte de limbaj de o vulgaritate inacceptabilă într-o societate civilizată. Adresarea mai ales către femei cu epitete insultătoare este mai mult decât o insultă la adresa persoanelor respecte, ci şi la adresa alegătorilor. În plus, e vorba de o discriminare de nepermis în vremurile noastre. Îmi pare rău că am trăit atât de mult încât să văd o degradare aşa de mare, culturală şi morală, a clasei politice", afirmă Constantin Bălăceanu-Stolnici într-o înregistrare video publicată pe Facebook de directorul executiv CIADO România.

Medic neurolog de profesie, Stolnici este pionier în domeniul neurociberneticii, profesor de neuropsihologie şi anatomie a sistemului nervos, membru de onoare al Academiei Române. Constantin Bălăceanu-Stolnici s-a născut la 6 iulie 1923, la București, fiind descendent al vechii familii boiereşti a Bălăcenilor, care a aparținut nobilimii pământene, cu origini în secolul al XIII-lea, şi căreia, în secolul al XVII-lea, aula imperială vieneză - Leopold I - i-a conferit titlul de conte al Sfântului Imperiu Romano-German și i-a concesionat stema.