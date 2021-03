Contre între Șoșoacă și Piedone, după ce senatoarea l-a acuzat că a blocat oamenii din Sectorul 5 să participe la protest

Diana Șoșoacă îl acuză pe Cristian Popescu Piedone că a blocat ieșirile din Sectorul 5 pentru ca oamenii să nu ajungă la proteste. Edilul respinge acuzațiile, pe care le cataloghează ca fiind „aberante", și spune că Șoșoacă este în eroare.

„Cei din Sectorul 5 și-au luat foarte mari amenzi. Rușine, dle primar Piedone. Dumneata ești ales al Sectorului 5 de acești oameni pe care îi amendezi. A blocat toate ieșirile din Sectorul 5 cu Poliția Locală și a interzis mașinilor să meargă spre protest. Oamenii care au fost surprinși pe stradă au fost amendați că, vezi Doamne, nu purtau mască sau nu aveau declarație, deși acești oameni aveau declarație, polițiștii le-au spus că au primit ordin să îi amendeze pe toți", acuză Diana Șoșoacă. Ea susține că are informații „pe surse" referitoare la o înțelegere.

„Este inacceptabil un astfel de comportament. Din câte am înțeles, dl. Piedone, chiar îl rog să ne spună de ce a dispus aceste ordine - pe surse am aflat că dânsul ar fi făcut un aranjament pentru că are două procese din care poate să iasă foarte șifonat, unul este Colectiv. Ca să scape de aceste dosare și-a luat angajamentului ca niciun locuitor din Sectorul 5 să nu mai părăsească sectorul când sunt demonstrații. Nu ai voie să faci așa ceva. Este inadmsibil. dacă nu e adevărat, te rog, dle Piedone, să dezminți. Dacă este adevărat, te vei mai trezi cu un dosar penal", adaugă Șoșoacă.

În replică, Cristian Popescu Piedone respinge acuzațiile Dianei Șoșoacă. „Doamna senator, cu tot respectul pentru domnia sa, este în eroare. A spus <pe surse>, dar sursele nu sunt demne de dna senator. Aș ruga să se informeze în detaliu. E o acuzație aberantă. Nu s-a întâmplat așa ceva. Nu a existat nicio discpoziție. Cum pot să dau eu o dispoziție să îngrădesc anumite drepturi de circulație. Nu s-a întâmplat", declară pentru Mediafax Cristian Popescu Piedone. El precizează că Poliția Locală Sector 5 nu a dat amenzi până în prezent, ci doar avertismente verbale și scrise.

„Referitor la acuzațiile cu Justiția nu am cum, cu cine... Se poate în România să, așa, după ureche, să vorbesc sau să îți asigure cineva-ceva?! Din contră, nu cred că imixtiunea politicului în Justiție poate să scoată un adevăr sau un non-adevăr la suprafață. Deci, cu tot respectul pentru doamna senator, nu am dat acest ordin. Sunt camere în sector... Tot sectorul este monitorizat - nu s-a întâmplat așa ceva, nu s-au făcut filtre, absolut nimic. (...) Am intrat și eu <bine ai venit în gașcă>. Nu cred că a scăpat cineva de morișca dnei senator Șoșoacă. Dar dna senator ar trebui să se bazeze nu pe surse, ci pe concret, pe documente. Noi nu judecăm, nu luăm măsuri pe surse, ci în condițiile legii", încheie Popescu Piedone.