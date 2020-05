Cozmin Gusa, declaratie politic-apocaliptica: La varful PNL e un razboi religios, neoprotestanti versus crestin ortodocsi!

Consultatntul politic Cozmin Gusa a analizat in cadrul unui interviu situatia actuala din PNL. El a facut o afirmatie socanta, in sensul ca la varful partidului exista un razboi intre doua asa zis mari grupari "religioase". O lupta fratricida intre gruarea neo-protestanta si cea - minoritara - crestin ortodoxa.

"Vorbim despre razboiul dintre cele doua grupari 'religioase' din interiorul PNL. Marcel Vela este limpede ca a actionat ca un crestin ortodox autentic cu ocazia Pastelor si Invierii, iar crestinii ortodocsi nu uita ce eforturi a facut el referitor la Sfanta Lumina, sau la tinerea slujbei in anumite conditii, aceste eforturi n-au fost incununate de succes, dar au contat foarte mult. Marcel Vela nu este in gruparea care conduce acum PNL. Grupul 'religios' care conduce PNL este de sorginte neo-protestanta, de la Klaus Iohannis pana la ceilati din sefii si sub-sefii liberali, multi la numar, putem discuta si de orientarea religioasa a lui Ludovic Orban, daca vreti, dar el stie despre ce vorbesc, plus ceilalti lideri foarte vocali, scosi la inaintare, in acest moment. Desi crestin-ortodoxia este majoritara in Romania, ea este reprezentata minoritar la conducerea PNL, doi de pilda sunt printre cei mai populari minoritari, Marcel Vela si Rares Bogdan, in rest, pe partea cealalta multi neo-protestanti. Ca sa concluzionez, exista, desi nu se vede pe fata de catre publicul larg, aceasta batalie de la varful partidului, neo-protestanti versus ortodocsi.", a afirmat Cozmin Gușă.

