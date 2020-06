Cozmin Gusa: "Vasile Dancu, pesedistii si ... NESIMTIREA!"

O postare interesanta a consultantului politic Cozmin Gusa pe Facebook:

"Vasile Dancu a sugerat zilele trecute ca victoriile PSD in cateva judete din Sud populate majoritar de asistati social sau de romani usor de manipulat din pricina pregatirii intelectuale precare, n-au mare relevanta in lupta electorala nationala, nefiind indestulatoare pentru castigarea alegerilor. Orice sociolog incepator stie ca acest lucru, dublat de faptul ca un partid mai are si-o conducere centrala NE-PRESTIGIOASA (ca sa ma exprim eufemistic ;-) ), are de fapt o mare problema de agregare a majoritatii cetatenilor inspre sustinere.

Si totusi, reactia virulenta, NESIMTITA (si publica!), impotriva lui Vasile a catorva lideri judeteni "suspecti" c-ar avea o pregatire similara cu electoratul lor local descris mai sus, spune tuturor celor interesati ca PSD e inca foarte departe de o posibila revenire. Reactia normala a unor politicieni chiar fara pregatire, dar cu "scaun la cap", ar fi fost sa-l invite pe cineva de talia lui Vasile Dancu si sa-l roage sa le explice mai bine ce-a vrut sa zica, sa le "deseneze" eventual niste solutii fezabile de iesire din aceasta zona "gri". Asta ar fi fost in mod clar o solutie care-ar fi convins , pe de o parte, sustinatorii seriosi ca PSD incepe sa se schimbe in bine, pe de alta parte, le-ar fi dat dureri de cap lui Klausica&Lucovid&Compania, care-ar fi putut pricepe ca pesedistii se-apuca de treburi serioase, deci s-ar putea ca "galbejitzii" lor sa aiba probleme la alegerile care vin, in conditiile in care liberalii apar deja in poza publica si "proshti si hotzi".

Eeee, cum cei informati stiu ca asta este de fapt marea problema "nationala", ei nu se mai mira ca Vasile Dancu este atacat in presa platita din bugetul partidului, exact de catre cei care-ar trebui sa-l apere si sa-l convinga sa se implice mai mult. Marcele, asa ca n-ai stiut ca unii dintre colegii tai il vor injura PUBLIC pe Dom' Profesor?! ;-)"