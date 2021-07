Culisele mazilirii lui Alexandru Nazare. Care sunt adevăratele motive ale demiterii ministrului Finanţelor

Demiterea lui Alexandru Nazare era doar o problemă de timp, premierul Florin Cîţu fiind nemulţumit de numeroase poziţionări ale ministrului Finanţelor, atât în ceea ce priveşte banii de la buget, cât şi aspectele politice referitoare la Congresul PNL. O alta tentativa publica de a-l mazili pe Nazare a mai fost in primavara acestui an, inainte de Pasti.

Premierul Cîțu a afirmat ca ministrul Finanţelor a avut o prestatie slaba si ca era "codaș" la reforma, in plus ca Nazare şi-a adus în echipa de la minister mai mulţi funcţionari care au fost apropiaţi de guvernările PSD, unii chiar cu influenţă mare pe lângă Eugen Teodorovici şi Viorica Dăncilă. Oameni ai social-democratilor de care Florin Cîțu abia reusise sa scape cu greu din minister cat a fost el la conducerea Finanatelor in Guvernul orban. Mai mult, Nazare i-a îndepărtat, la randul lui, oamenii lui Cîţu din minister şi a numit în unele structuri subordonate persoane, fără vreo consultare prealabilă cu premierul. Asa e ceea ce reproseaza, mai mult sau mai putin voalat, actualul premier si candidat la sefia PNL.

O a doua problemă care "l-a deranjat pe premier" a fost faptul că Nazare nu a fost receptiv la găsirea celor 7 miliarde de lei pe care Florin Cîţu i-ar vrea daţi către aleşii locali, pentru proiectele care vizează drumuri judeţene şi comunale. In fapt, fondurile pentru teritoriu contează mai ales în vederea susţinerii pentru Congresul din 25 septembrie pe care Cîțu vea sa-i mituiasca. Ministrul Finanţelor Nazare a încercat să stea şi cât mai departe de lupta internă între Cîţu şi Orban. Văzut ca un apropiat de Iulian Dumitrescu (prim-vicepreşedinte al PNL), Nazare a evitat să spună cu ce tabără este, dar era suspectat de faptul că ar urma să se poziţioneze în echipa Orban.

Ludovic Orban s-a întâlnit zilele trecute cu Nazare şi a încercat să-l convingă să candideze pentru şefia PNL Bucureşti. Nazare nu i-a dat un răspuns. Tot Nazare a cerut încetinirea ritmului împrumuturilor, poate chiar să fie evitate o perioadă. În ultimele luni, Ministerul Finanţelor s-a tot împrumutat pe pieţele externe şi pieţele interne. De exemplu, la începutul lunii aprilie România s-a împrumutat cu 3,5 miliarde euro de pe pieţele externe, unul din cele mai mari împrumuturi pe pieţele externe. Luna trecută, Ministerul Finanţelor a anunţat împrumuturi de aproape 5 miliarde de lei de pe piaţa internă.

O alta informatie sosita pe surse politice a fost aceea ca Florin Cîţu i-a cerut de fapt demisia lui Nazare dupa ce acesta a fost de acord cu aprobarea taxarii multinationalelor cu 15%, proiectul UE pentru gigantii globali, care presupune ca o parte din banii acestora sa ramana in tarile unde isi desfasoara activitatea - pana acum, multinationalele scoteau banii din tara - ceea ce e foarte bine pentru economiile locale. Cîțu, insa, nu a fost de acord cu asta, dovedindu-se a fi "omul multinationalelor" si dupa votul dat in sprijinul UE, alaturi de alte 130 de state care reprezinta 90% din PIB-ul mondial - premierul a sarit ca ars la gatul ministrului de Finante.