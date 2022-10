Cum a explicat premierul Olandei refuzul de a vota intrarea României în Schengen. Ciolacu: „Nu voi accepta o jignire". Nicolae Ciucă: „Nu sunt îngrijorat"

Premierul Mark Rutte a explicat parlamentarilor, la dezbaterile privind aderarea României și a Bulgariei la spațiul Schengen, că e nevoie de o actualizare a monitorizării MCV, iar în prvința în care cele două țări returnează migranți ilegali, încă mai sunt evaluări de făcut.

Întrebați despre votul dat de Parlamentul Olandei, cei doi lideri ai coaliției de guvernare și președinți ai principaleleor partide care au europarlamentari la Bruxelles au reacționat diferit. Nicolae Ciucă a spus că nu este îngrijorat, iar Marcel Ciolacu a declarat că nu va accepta o astfel de jignire la adresa României. În discursul din Parlamentul Olandei, Mark Rutte a anunțat că în privința României și Bulgariei, e nevoie de „o actualizare a monitorizării MCV" și de o "lărgire" a misiunii de evaluare pe Schengen.

"Nu avem nimic de principiu împotriva aderării Bulgariei sau României la Schengen. Când sunt gata, ele se pot integra. Problema este următoarea. Pentru ambele țări avem nevoie de o actualizare și a evaluării în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (...) În al doilea rând, misiunea care are loc în prezent în cadrul mecanismului de evaluare și monitorizare Schengen nu este completă. În prezent, lipsesc evaluările privind Sistemul de Informații Schengen și modul în care sunt tratate returnările. Am discutat pe larg despre aceste aspecte cu președintele Klaus Iohannis când l-am întâlnit săptămâna trecută la Sibiu, când am vizitat trupele olandeze. Ne-am spus unul altuia că vom vedea mai întâi ce reiese din această misiune de evaluare Schengen, în opinia noastră prea limitată. În plus, ne vom uita la ceea ce reiese din evaluarea MCV și împreună vom lua inițiativa față de Comisie în a spune: haideți să completăm rapid această misiune", a spus premierul Rutte.

Prima reacție a venit de la premierul Nicolae Ciucă, aflat într-o vizită în teritoriu. „Nu ne îngrijorează, țara noastră a făcut tot ce era necesar, lucru care s-a dovedit prin rezultatul verificărilor. Ne am oferit disponibilitatea cu Olanda astfel încât acolo unde consideră că sunt probleme și vor să verifice, suntem în măsură să acceptăm această verificare, să vadă că suntem pregătiți. Sunt și alte aspecte - stat de drept, corupție, crimă organizată. Pe stat de drept am luat măsuri să avem un pachet de legi, iar pe partea de crimă organizată avem instituțiile statului care sunt foarte bine consolidate și sunt convins că își fac datoria așa cum și-au făcut-o și până acum", a comentat prim-ministrul Ciucă.

Vizibil supărat, Marcel Ciolacu a fost mai dur în declarația sa privind refuzul Olandei. „Eu nu voi accepta şi nu cred că vreun român poate să accepte, până la urmă, o jignire faţă de România şi români, fără niciun motiv sustenabil", a comentat liderul social-democraţilor.