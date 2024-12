Cum a fost aranjata întalnirea lui Victor Ponta cu Donald Trump la Mar-a-Lago și care este legatura cu Calin Georgescu

Initial, Victor Ponta si-a aranjat o intalnire la Mar-a-Lago cu fiul lui Donald Trump. Ponta a intrat in combinatie pe filiera folosita si de Călin Georgescu.

Se pare ca Ponta isi doreste o noua candidatura la presedintia României (el a mai candidat in 2014 impotriva lui Klaus Iohannis si a pierdut la o diferenta mica). In plus, el a fost sprijinit de apropiați in acest demers. Ba chiar unul dintre sustinatorii acestui proiect a avut acces, conform surselor noastre, la o legatura pe linie evreiasca in fieful lui Donald Trump Jr., cel care e prevazut in noua administratie sa se ocupe de Europa de est. Trump Jr. este foarte activ in aceasta zona.

Ei bine, Victor Ponta primeste permisiunea sa se vada cu Trump Jr., recomandarea evreiasca fiind foarte puternica, iar intamplarea face ca in acelasi timp la Mar-a-Lago sa fie si presedintele ales al SUA, Donald Trump. Dupa ce a luat masa cu Ponta si dupa ce a ascultat propunerile politicianului roman, Trump Jr. a considerat de cuvinta ca si tatal sau, presedintele care va intra in functiune in 20 ianuarie 2025, sa aiba o intrevedere cu românul. Asa se vace ca Ponta si trump senior s-au vazut timp de aproximativ 30 de minute, au vorbit despre România si candidaturile la presedintie, dar si despre rolul lui Viktor Orban in regiune.

Presa americana a relatat pe surse desăre întâlnirea dintre cei doi, care a avut loc la Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump din Florida. Fostul premier era alături de Trump Junior, moment în care acesta l-a dus la tatăl său. Trump Jr. a fost foarte preocupat de anularea alegerilor prezidentiale din România. A si comentat pe reteaua X ceea ce s-a intamplat, un atac direct asupra democratiei, spunand ca situatia nu va ramane asa dupa 20 ianuarie 2025.

Victor Ponta și președintele ales al SUA au petrecut ceva timp împreună, au stat la aceeași masă, au discutat și au analizat principalele probleme de la ora actuală. Dar au vorbit bineînțeles și despre ceea ce se întâmpla în România. Este lovitura momentului din partea lui Victor Ponta, in contextul unei posibile candidaturi din partea acestuia la alegerile prezidențiale. Daca e real ca va candida, Ponta tinteste sa ia locul lui Calin georgescu in preferintele familiei Trump. Intalnirea dintre cei doi a fost confirmata si de sursele EvZ si Romania TV.

Analistul politic Cozmin Gusa anunta ca intalnirea dintre Trump si Ponta ar fi fost aranjata de Brad Parscale, un guru al informaticii din tabara presedintelui ales, cel care trebuia sa vina la Bucuresti pe 6 decembrie cu un avion privat, direct din Florida, si care dupa decizia CCR de anulare a alegerilor s-a deplasat in Serbia, unde a tratat cu Sebastian Ghita, contra cost, o intrevedere cu Donald trump Jr. Motiv pentru care Romania TV confirma intalnirea dintre Ponta si trump si o eventuala candidatura a fostului premier la presedintia României.