Cum şi-a bătut joc pesedistul Solomon de casierul de la şaormerie şi de poliţişti: "Alo, Mustafa! Arată-mi că ai voie să munceşti aici! Băi, panaramă!"

Noi informaţii despre scandalul provocat de deputatul PSD Adrian Solomon la şaormeria Dristor din Centrul Vechi al Capitalei. Înregistrarea audio a incidentului arată că Adrian Solomon a avut un schimb de replici jignitor cu casierul şi apoi cu poliţiştii.

Potrivit imaginilor şi înregistrării audio obţinute de Digi24, deputatul PSD Adrian Solomon intră în şaormerie fără mască şi începe să se certe cu casierul, care este, presupune politicianul, de etnie turcă. Solomon vrea să cumpere trei şaorme medii de vită, dar casierul îi spune „Puneţi-vă, vă rog, masca!"

În acest moment, deputatul se enervează şi începe să ţipe:

Solomon: „Băi Mustafa (...) eşti în România aicea (...) Alo, Mustafa! Arată-mi că ai voie să munceşti aici! (...) Băi, panaramă!"

Colegul său de partid, Ioan Stativă, încearcă să-l liniştească: „Adi, Adi!"

Când apar poliţiştii, Solomon, care este din ce în ce mai nervos, se ceartă şi cu poliţistul care îi cere politicos să poarte mască: „Dacă el mă ia pe mine cu masca, tu îl iei pe el cu cartea verde?"

„Nu te interesează dacă ăsta are dreptul la muncă în România, dar eu să port mască, da?"

„Nu te interesează dacă are dreptul să muncească în România, dar eu când comand o şaorma în România, îmi iei buletinul, nu ţi-e ruşine?„

„Arată-mi cartea verde a lu' ăsta. Dacă el mă ia pe mine cu masca, tu îl iei pe el cu cartea verde?" - sunt replicile pe care deputatul Solomon i le adresează poliţistului.

A doua filmare obţinută de Digi24 este din exteriorul localului şi arată că nici deputatul Stativă nu avea mască şi a împrumutat una de la un cetăţean pentru a putea intra în şaormărie.

„Nu vă cunoaşteţi locul în ierarhie", „Nu am ce să vorbesc cu voi că aveţi 3 luni de şcoală şi eu vă plătesc salariile" - sunt doar câteva dintre afirmaţiile celor doi la adresa agenţilor, care i-au amendat pentru că au făcut scandal şi i-au jignit.

După ce au văzut imaginile de pe camerele de supraveghere, poliţiştii Serviciului de Poliţie pentru Centrul Vechi i-au sancţionat pe ce doi parlamentari cu amenzi în valoare totală de 4000 de lei, pentru că nu purtau mască în spaţii închise, arată digi24.ro. În imagini se vede că cei doi nu aveau măşti, dar le-au pus când au venit poliţiştii.

Cei doi au făcut scandal când li s-a cerut să poarte mască, iar apoi i-au jignit pe poliţiştii chemaţi de paza şaormeriei.

„În această dimineaţă, o patrulă a Serviciului de Poliţie pentru Centrul Vechi din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, a fost solicitată de agenţii de pază ai unui restaurant de tip fast-food din sectorul 3, să intervină întrucât în interiorul localului se afla un bărbat care refuza să poarte mască de protecţie, având un comportament recalcitrant", transmit poliţiştii, într-un comunicat.

Poliţiştii au intervenit la faţa locului şi l-au găsit pe bărbat, alături de un prieten care, la rândul lui, a avut un comportament similar.

„În urma discuţiilor purtate, acesta le-a adresat expresii jignitoare, având o atitudine sfidătoare la adresa acestora. Alături de persoana în cauză se mai afla un bărbat care, la rândul sau a manifestat un comportament similar. Cei doi bărbaţi au fost sancţionaţi contravenţional cu două amenzi în valoare totală de 2600 de lei pentru provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri publice şi pentru proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare în public", arătau poliţiştii în această dimineaţă.

Adrian Solomon susţine că „totul este un abuz al unor poliţişti mult prea puţin şcoliţi". „Nu am fost amendaţi aseară. Am fost doar legitimaţi. Totul e un abuz", a mai spus deputatul PSD pentru HotNews.ro.

"În primul rând că eu purtam mască atunci când am intrat în local şi nu am jignit pe nimeni, cu atât mai puţin să înjur... Cât despre amendă, eu personal nu am fost amendat (cel puţin să mi se aducă la cunoştinţă). Mai mult, am şi întrebat dacă am făcut eu ceva şi un domn poliţist a spus că eu nu ... şi că nu au nimic cu mine... dacă s-au răzgândit, acesta este un abuz", a declarat pentru Hotnews Irinel Stativă, care a precizat că el a fost cel care a încercat să aplaneze conflictul.

Şi preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a declarat neîncrezător în faptele colegilor săi de partid, deputaţii Solomon şi Stativă, prezentate marţi dimineaţă de Poliţie în mod oficial. Întrebat de Digi24.ro care este reacţia sa, în calitate de şef al PSD, faţă de comportamentul deputaţilor Solomon şi Stativă, Marcel Ciolacu a răspuns: "Să aflăm adevărul".