Cum s-a hotarat sa candideze Theodor Paleologu: Dan Barna m-a convins!

Theodor Paleologu, candidatul PMP la prezidentiale, a declarat ca a fost convins de Dan Barna sa candideze la prezidentiale. "Cred ca in 2019 competitia e cum este, adica oferta este slaba.

In fond, cel care m-a convins sa candidez n-a fost Eugen Tomac, n-a fost nici Traian Basescu, ci Dan Barna. El m-a convins sa candidez." a spus Theodor Paleologu.

"El m-a convins in sensul ca nu cred in capacitatea lui de a aduna toate voturile USR-PLUS" a adaugat candidatul PMP la prezidentiale. Theodor Paleologu a mai spus ca nu crede ca jocurile sunt facute, alegerile prezidentiale aducand intotdeauna surprize. A adaugat: "Cred ca am sanse serioase".