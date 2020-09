Cursa la milimetru intre Nicusor Dan si Gabriela Firea, la casele de pariuri

Trei case de pariuri au anuntat joi, 24 septembrie, cote egale lui Nicusor Dan- candidatul sustinut de PNL si USR PLUS si Gabrielei Firea- candidat sustinut de PSD, la castigarea alegerilor pentru Primaria Capitalei. Alte doua case de pariuri, ii acorda lui Nicusor Dan sanse mai mari de castig in fata Gabrielei Firea.

In urma cu doua saptamani, casele de pariuri ii dadeau favorit pe Nicusor Dan. In ultima saptamana, candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei este sub asaltul mediatic al televiziunilor Antena 3 (Dan Voiculescu) si Romania TV (Sebastian Ghita), dar si a mai multor site-uri afiliate celor doua posturi.

Betfair: Nicusor Dan- Gabriela Firea- egalitate- cote 1.83;

Fortuna: Nicusor Dan- Gabriela Firea- egalitate- cote 1.90;

Betano: Nicusor Dan- Gabriela Firea- egalitate- cote 1.95;

Unibet: Nicusor Dan (1.80) are un mic avans fata de Gabriela Firea (1.90);

888sport: Nicusor Dan (1.80) are un mic avans fata de Gabriela Firea (1.90).

Toate casele de pariuri ii dau lui Traian Basescu cea de-a treia sansa de castig, cu cote care variaza intre 10 si 30: Betfair- 13.00, Fortuna- 30.00, Betano- 10.00, Unibet- 10.00 si 888sport- 10.00.