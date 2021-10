Dacian Cioloș, după negocierile cu Iohannis: Ne-a spus că a rămas neplăcut surprins de mersul negocierilor!

Președintele USR, Dacian Cioloș, susține că președintele Klaus Iohannis a rămas neplăcut surprins de faptul că partidele nu au negociat între ele, înainte de consultări. Cioloș a explicat că poziția exprimată de USR a fost aceea că actuala coaliție de guvernare trebuie să continue.

"Președintele ne-a spus că este neplăcut surprins pentru faptul că nu au existat nicio discuție între partide. Noi considerăm că această coaliție este în continuare în vigoare pentru că nu a fost denunțată nici de PNL, nici de UDMR. Noi susținem această coaliție, doar că de această dată am mers la Cotroceni cu o propunere de premier și cu o soluție foarte clară. Dacă domnul președinte va face această propunere (Dacian Cioloș premier n.r.), de mâine vom avea discuții cu partenerii de coaliție. Am avut intenția și până acum să discutăm, am dat un semnal către președintele PNL, dar dumnealui nu a fost deschis pentru o astfel de discuție. În mod constant am avut o abordare foarte clară și stabilă încă de la începutul crizei. Tocmai cu această abordare (păstrarea coaliției n.r.) am mers și la președintele Klaus Iohannis.", a spus Dacian Cioloș.

Liderul USR, Dacian Cioloș, a relatat luni că șeful statului a fost de acord, la discuțiile de la Cotroceni, că fosta coaliție de guvernare e eșuat în misiunea de a lua decizii pe subiecte importante. Cioloș a zis că Iohannis nu a reproșat USR ieșirea de la guvernare, și nici nu le-a spus că nu mai vrea ca ei să intre în Guvern. „A fost o mentiune la inceput, nu am stat prea mult pe acest subiect, i-am explicat ca ceea ce s-a intamplat a fost pentru ca din pacate nu am putut functiona cu decizii in coalitie si cu asta a fost de acord si dansul ca nu au fost decizii pe subiecte importante", a spus liderul USR. „Am fost de acord cu dl Presedinte ca prioritatea e un guvern in functie, nu alegeri anticipate", a adăugat Cioloș. Întrebat dacă ar putea negocia cu PSD sau AUR, el a raspuns: „Pana nu vom aveam o discutie cu partenerii nostri de coalitie, nu facem alt pas. Nu am vazut ca PNL sa denunte acordul de coalitie. Astept o discutie directa cu partenerii nostri".