Dan Barna: "Primari în două tururi e Fata Morgana, perspectiva e spre zero, iar anticipatele sunt, momentan, un ghici"

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, marţi, la Digi24, că "pentru PNL şi PSD visul ar fi ca alianţa USR PLUS să devină irelevantă din punct de vedere electoral".

"Pentru PNL şi PSD visul ar fi ca alianţa USR PLUS să devină irelevantă din punct de vedere electoral. Asta ar însemna că am avea acest poker între oameni mei şi oamenii tăi. România nu-şi permite lucrul acesta pentru că Alianţa USR PLUS s-a născut tocmai din cauză că românii vor o politică curată, în care să ne întoarcem la valori şi mai ales o clasă politică care să înceapă să facă reforme", a afirmat Dan Barna, potrivit News.ro.

Preşedintele USR a mai explicat că, în privinţa alegerilor locale, şansele candidaţilor USR de a câştiga din primul tur sunt reduse. El spune că primarii aflaţi în funcţie ar fi putut fin învinşi de către candidaţii „valoroşi" dacă ar fi fost organizate alegeri în două tururi. În acest context, el a afirmat că „a fost ţinută în joc de gleznă această temă a primarilor în două tururi" şi că „vom avea din nou patru ani primari aleşi cu 12 la sută".

"Primari în două tururi e Fata Morgana, perspectiva e spre zero, iar anticipatele e în momentul de faţă un ghici. Cui profită să nu ai nici primari în două tururi, nici anticipate? Cel mai mult PSD-ului şi într-o măsură destul de mare PNL-ului (...) Eu nu cred nimic, eu doar constat că obiectivele pe care le-am agreat nu au fost realizate", a mai spus Barna.

Barna a adăugat că USR nu este "nici ALDE, nici Pro România să încercăm să ne introducem oamenii în guvern şi să obţinem diverse sinecuri". Liderul USR susţine, de asemenea că, în lipsa organizării alegerilor anticipate, România nu va fi guvernată sau va fi „pseudo-guvernată".

"Nu e o certitudine că vom avea anticipate. (...) dacă nu se întâmplă rămânem tot în zona declaraţiilor în care avem doi mari beneficiari PNL şi PSD şi componenta aceasta nouă care se implică politic rămâne pe dinafară", adăugând că "dacă nu avem anticipate o să ne târâim efectiv într-un an de Românie care nu e guvernată".