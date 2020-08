Dan Bucura, jurnalistul-candidat, lanseaza o provocare inedita: Candidatii sa-si faca testul anti-drog!

Dan Bucura, candidat independent la Primaria Sectorului 1, lanseaza o provocare fara precedent in istoria campaniilor electorale din Romania. El le cere contracandidatilor sai sa efectueze un test anti-drog ca urmare a unor zvonuri conform carora unii dintre acestia ar folosi substante interzise.

"Acesta este unul dintre cele mai importante puncte ale programului meu! Lansez astăzi o provocare capitală pentru toți candidații la București. Dacă nu au nimic de ascuns, le cer să accepte acest test, înainte de a veni în fața electoratului.", spune jurnalistul-candidat Dan Bucura.

Punctul "8" al programului lui Bucura este unul foarte important si - dupa cum afirma - "lupta impotriva drogurilor este esentiala", cu atat mai mult cu cat statisticile arata ca varsta medie de debut in consumul de droguri in Romania este de 10-11 ani pentru ceea ce se cheama "droguri usoare". Bucura sustine ca nu vrea sa dea crezare zvonurilor, mai ales ca fost jurnalist de investigatii, tocmai de aceea vrea sa se bazeze in afirmatii pe probe, drept pentru care cea mai buna dovada ca alti candidati nu foslosesc substante interzise, de orice natura, este un test anti-drog, pe care el si l-a facut saptamana trecuta si l-a prezentat pe pagina sa de facebook intr-o filmare pe care o prezentam mai jos: