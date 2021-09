Dan Chitic propune un BOICOT NATIONAL! O ultimă sansă ca autoritatile sa renunte la planurile dictatoriale impotriva cetatenilor

Avocatul Dan Chitic face o propunere pe drept cuvânt "fulminantă", care poate provoca reacții de toate felurile, de la probleme serioase până la forțarea autorităților să poate un dialog realist cu cetățenii.



Este vorba de propunerea intitulată de Dan Chitic "Boicot - Ultima Șansă!", prin care avocatul cere o penalizare, o boicotare legală a celor ce susțin politicile certificatului verde sau care sugrumă populația cu prețuri mari. Revoltat, Dan Chitic arată că "suntem mințiți, terorizați, umiliți, discriminați și dezbinați" și se referă la "noi toți cei 70%, noi cei mulți!" - adică la cei ce nu s-au vaccinat. "Ne cerșim drepturile noastre legitime și legale, deși știm că nu vom fi ascultați: lor nu le pasa nici de noi și nici de drepturile și libertățile noastre constituționale", scrie Chitic, arătând că "Lor nu le pasă de Constituție... lor le pasă doar de putere... și de bani!".



În aceste condiții, Dan Chitic propune acel "boicot", pentru a-i "lovi unde îi doare: LA BANI! Așa vor pierde și puterea!".

Concret, avocatul are 10 propuneri:



1. "Pentru 5 zile vom cumpăra minimul necesar. MINIMUL! Vom rezista și vom face și economii, atât de necesare in lunile cumplite care vor veni".

2. "Când cumpărăm, cumpărăm doar de la magazine mici, nu de la rețelele multinaționale, nu de la malluri!"

3. Banii îi vom economisi. Cash! Nu ținându-i în băncile deținute de capitalurile străine. Vom avea nevoie de economii, de cash!

4. Nu cumpărăm mâncare de la cei din Horeca ce susțin #CertificatulVerde, îi boicotăm pe cei care ne umilesc și ne discriminează abuziv, pe noi cei care eram până mai ieri clienții lor, susținătorii afacerilor lor!

5. Nu comandăm mâncare de la restaurantele care ne discriminează!

6. Nu plătim facturile pentru utilități până la 1 Noiembrie 2021: nu ne pot întrerupe furnizarea utilităților pana la acea dată!

7. În fiecare zi, la ora 18.00, închidem complet lumina pentru cel puțin 45 minute în casele noastre, de la tabloul electric! In felul acesta, sistemul național de distribuire a electricității va fi supus unui stres enorm, iar ei vor fi forțați sa ne asculte. Și să scadă prețurile la utilități.

8. Ieșim masiv la proteste, în toate orașele, în piețele centrale!

9. Nu vom accepta să fim dezbinați! Nu ne vom certa cu aproapele nostru pe motiv de vaccinare sau nevaccinare! Evităm conflictele personale: singurul nostru dușman este statul dictatorial!

10. Susținem și semnăm Legea Suveranității. E publicată in Monitorul Oficial și campania de strângere de semnături va începe".

Dan Chitic explică și scopul acestui protest - de fapt, arată consecințele pe care le consideră benefice. De exemplu, avocatul susține că limitarea cumpărăturilor "va reduce volumul TVA-ului încasat de stat, cel mai important venit bugetar al statului!". Asta, consideră Dan Chitic, este "o forma legală de Grevă Fiscală, o forma fără riscuri, dar care va pune presiune pe stat" - și prin care "Îi vom lovi acolo unde îi doare cel mai tare: la bani!". De asemenea, "cumpărăturile de la micile magazine vor da o gura de aer micilor comercianți români și vor lovi in multinaționale!"

"Banii economisiți ținuți cash vor pune o presiune și pe sistemul bancar, cel care se comportă ca un clan de cămătari legali", spune Dan Chitic, anunțând că "Va veni vremea când ne vom retrage și economiile din bănci...". O altă "propunere" este aceea ce "nu cumpăra și nici comanda de la restaurantele care susțin măsurile discriminatorii", iar consecința este "așa vor fi forțați să respingă măsurile de apartheid medical".

"Neplata facturilor în următoarele 2 luni va forța furnizorii să caute soluții pentru scăderea costului la energia electrică, termică și la gaze", scrie Dan Chitic, care consideră că "închiderea totală a curentului va pune presiune pe sistemul energetic National, ceea ce va forța autoritățile să își plece urechea la vocea poporului". În fine, ieșirea la proteste - aici Dan Chitic face o asociere cu "italienii, francezii, australienii, spaniolii, elvețieni, americanii... la fel ca toți cei oprimați din aceasta lume!".

Dan Chitic subliniază că "neacceptarea discuțiilor în contradictoriu cu ceilalți concetățeni care au alte convingeri va evita apariția conflictelor intre vaccinați și nevaccinați, așa cum așa întâmplat in Paris sau Salonic". Evident, un mijloc al bătăliei duse de Dan Chitic este Legea Suveranității, "singurul mod legal de a aduce dreptatea, demnitatea și prosperitatea în România". "În fața unei clase politice inapte și inepte, infiltrată de trădători și securiști, poporul roman, singurul deținător al Suveranității naționale, trebuie să își ia soarta în mâini și să își scrie singur legile", spune Dan Chitic.



Avocatul mai subliniază un aspect grav: "suntem in stare de Legitimă Apărare în fața unui regim fascistoid!" iar în acest context, el consideră "Certificatul Verde", și implicit vaccinarea obligatorie că "sunt limitele peste care NU mai putem lăsa sa fie trecute de acest guvern trădător și antinațional!!".

"Trebuie sa ne apărăm în fața statului dictatorial și a multinaționalelor care ne sufocă!", scrie Dan Chitic, care declară ca "SINGUR DUȘMAN"... "STATUL FASCISTOID și DICTATORIAL AL REGIMULUI IOHANNIS!"