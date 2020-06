Dan Cristian Popescu: Ludovic Orban mi-a promis că voi fi candidatul PNL la Sectorul 2

Viceprimarul Sectorului 2, liberalul Dan Cristian Popescu, invitat în studioul Puterea Știrilor, a precizat că va fi candidatul PNL la Primăria Sectorului 2, în urma unor discuții pe care le-a avut cu președintele formațiunii politice, Ludovic Orban, Violeta Alexandru, președintele PNL București și Monica Anisie, președintele PNL Sectorul 2.

„Nu a fost vreun secret pentru nimeni că eu am candidat pentru funcția de primar al Sectorului 2", a adăugat acesta. „Eu sunt candidatul PNL la Primăria Sectorului 2, nu este un lucru secret. Am candidat și în 2016, când am obținut funcția de viceprimar. De atunci, eforturile și demersurile mele s-au legat strict de Sectorul 2 și de București. Nu a fost vreun secret pentru nimeni că eu am candidat pentru funcția de primar al Sectorului 2.

Discuția mea a fost foarte clară și cu președintele PNL, Ludovic Orban, care mi-a promis că voi fi candidatul PNL la Sectorul 2, am vorbit și cu președintele PNL București, doamna Violeta Alexandru, care mi-a spus că are mare încredere și că voi câștiga alegerile la Sectorul 2. Am discutat și cu președintele PNL Sectorul 2, Monica Anisie, care mi-a spus că mă va susține și că voi candida pentru Sectorul 2", a declarat liberalul Dan Cristian Popescu, la Puterea Știrilor.