Dan Tudorache revendică victoria la Sectorul 1: "Am în plus 200 de voturi"

După terminarea numărătorii paralele facuta de PSD, Dan Tudorache sustine ca are în plus 200 de voturi față de Clotilde Armand! "Așteptăm rezultatele oficiale de la BEC!", a scris pe Facebook, luni dimineață, edilul.

Deocamdată, rezultatele parțiale centralizate de BEC de la 151 din cele 166 de secții din sector arată că Armand este încă în avantaj. Candidata USR-PLUS a adunat până acum 33.249 de voturi, față de cele 31.622 ale lui Tudorache. Întrebat despre cele 200 de voturi în plus, Dan Tudorache a declarat la Antena 3, că „sunt puține. Acum patru ani am câștigat cu 1.700 de voturi, dar știm că și un vot contează". El a precizat că partidul său a terminat numărătoarea paralelă, deci „noi avem rezultatele finale", dar că așteaptă acum rezultatele de la BEC.

Rezultatele strânse din lupta pentru primăria Sectorului 1 contrastează cu cele anunțate ieri de sondajele efectuate la ieșirea de la urne. Exit-pol-ul Curs-Avangarde pentru ora 21.00 arata că Clotilde Armand a câștigat 48% din voturi, în timp ce Dan Tudorache - 36,5%. In acelasi timp, sondajul Sociopol arata ca, dimpotriva, Tudorache are 41% in vreme ce Armand ar fi avut 40%.

"Există regretul unor proiecte importante începute, pe care sper că noua administrație, cea pe care majoritatea cetățenilor au ales-o, nu le va abandona", scrie Tudorache pe pagina sa de socializare. În 2016, Clotilde Armand a pierdut primăria în urma unui scenariu similar. Inițial, în sondajul de la ieșirea de la urne, Armand era creditată cu 32,5% din voturi, iar Dan Tudorache, cu 29,7%. După numărarea oficială a voturilor, Tudorache a câștigat cu 31,19%, față de cele 28,73% ale lui Armand.