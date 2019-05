Dancila, despre OUG pe justitie, "insistentele lui Dragnea" si cum s-a opus ea: M-am gandit la imaginea Romaniei

Premierul Viorica Dancila spune ca nu a avut niciodata pe masa un proiect de ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, iar legat de alte proiecte pe justitie spune ca nu a vrut sa puna in pericol Romania si sa fie activat Articolul 7, refuzand sa mentioneze clar din partea cui veneau insistentele.

Dancila sustine ca ea nu a dat ordonante pe justitie, desi exista celebra OUG 7/2019 de modificare a legilor Justitiei. "O sa fiu foarte sincera, aceasta a fost o opinie in cadrul PSD sa dam OUG pe anumite aspecte referitoare la justitie. Daca nu le-am dat, nici macar nu am vazut articole. Nu le-am vazut pentru ca am simtit intotdeauna ca ar fi o vulnerabilitate pentru noi, pentru tara, daca Guvernul ar fi dat aceste ordonante. Poate unele dintre aspecte erau necesare.

Am vazut ca s-au facut si anumite abuzuri, au fost incalcat drepturile unor oameni. Pentru noi trebuie sa conteze oamenii. Nu am judecat in prisma daca OUG au fost sau nu corecte. Poate unele masuri trebuiesc luate. Chiar media si ONG-urile trebuie sa vada care e realitatea. Eu m-am gandit ca premier ca pentru mine e importanta tara. M-am gandit ca nu pot pune in pericol Romania sa fie activat Art. 7. M-am gandit la imaginea Romaniei", a spus Viorica Dancila.

Intrebata daca insistentele veneau din partea lui Liviu Dragnea cu privire la OUG pe coduri, Dancila a evitat sa spuna concret. "Nu vreau sa ma intorc la insistentele lui Liviu Dragnea. Au fost mai multe insistente. Nu vreau sa il acuz pe dl Liviu Dragnea care nu e aici si nu poate sa spuna daca da sau nu. Nu ar fi corect din partea mea", a raspuns premierul. Legat de o ordonanta pentru amnistie si gratiere, Viorica Dancila sustine ca un astfel de document nu a ajuns niciodata pe masa Guvernului.

"Nu am primit niciodata acest document. A fost o discutie pe aministie si gratiere. Se crease un val, dar nu numai din partea PSD. La DNA Ploiesti, Oradea. A fost un val. Atunci cand s-a vazut ce s-a intampalat la DNA Ploiesti. Se crease un val in societate dar nu a fost o impunere in a da amnistia si gratierea. Eu nu am avut niciodata pe masa guvernului un document referitor la amnistie si gratiere, lucru pe care il poate confirma si dl Tudorel Toader".

Sefa interimara a PSD a spus si ca are de gand sa mearga la Bruxelles pentru a avea discutii cu Frans Timmermans si cu Serghei Stanishev, presedintele Partidului Socialistilor Europeni. Premierul a precizat ca le va transmite ca PSD vrea sa ramana in PES insa nu se va ruga de acestia. Amintim ca socialistii europeni au inghetat relatiile cu PSD dupa actiunile impotriva justitiei ale acestora.

"Au fost semnale de la Bruxelles legate de justitie. Multe dintre ele, asa cum am spus dezinformari legate de Guvern. Au fost colegi care m-au intrebat ce OUG ati dat pe justitie. Am spus nu, noi nu am dat. 'Dar am primit foarte multe informatii ca ati dat ordonante pe justitie'.

Noi vrem sa ramanem in grupul S&D dar nu ne vom duce sa ne rugam. Eu cred ca e interesul si socialistilor europeni sa aiba un numar mai mare de deputati. Vom discuta deschis, dar in acelasi timp voi reprezenta cu demnitate Romania si in calitate de premier si presedinte PSD. Nu ne ducem sa ne rugam 'va rog sa nu ne excludeti'. Semnale pentru PSD sunt pozitive de fapt. Voi merge sa am aceste discutii la Bruxelles atat cu dl Timmermans, cat si cu Serghei Stanishev si cu omologii mei, premierul Spaniei, Maltei sau Portugaliei", a mai spus Viorica Dancila.

La finalul Biroului Permanent National al partidului, de marti, Viorica Dancila spunea ca vizita la Bruxelles o va efectua la inceputul saptamanii viitoare.