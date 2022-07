Daniel Zamfir: "Condamnarea" la plafonare!

Social democratul Daniel Zamfir comanreaza pe pagina sa de facebook:

"Dupa ce a acceptat neconditionat reducerea cu 15% a consumului de energie, dl Popescu, ministrul energiei,sa-si puna cenusa-n cap pentru liberalizarea criminala a preturilor la energie in 2020 si sa accepte, la fel de neconditionat, solutia PSD de revenire la o piata reglementata, asa cum era in 2019 cand PSD era la guvernare. Romania isi poate produce energia necesara consumului propriu la preturi cu mult mai mici decat cele la care achizitioneaza acum de pe piata asa zis "libera". Incepand cu 2019, timp de trei ani toti am fi paltit un pret fix de 68 lei MWh la gaze naturale...in loc de 1200 lei Mwh, dupa decizia guvernarii de dreapta PNL-USR."