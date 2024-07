De ce a intervenit Ciolacu pentru criza din energie: banii din Fondul de Modernizare, soluția pentru incompetența lui Virgil Popescu din perioada construirii PNRR (P)

Marcel Ciolacu critică în termeni duri acțiunile din energie ale Executivului liberal din urmă cu 2 ani, care au acum consecințe grave în contextul crizei energetice generată de caniculă. Lipsa de viziune a fostului premier, Nicolae Ciucă, și fostului ministru al energiei, Virgil Popescu, costă azi România bani grei deoarece aceștia au făcut alocări zero pentru stocarea energiei regenerabile în timpul scrierii sau negocierii PNRR.

Canicula din ultimele zile are un impact considerabil atât asupra sistemului energetic, dar și asupra cheltuielilor bugetare. Deși producem suficientă energie verde ziua, ne lipsește capacitatea de stocare și utilizare pentru momentele de consum maxim, de la finalul zilei.

În încercarea de a găsi o soluție, Guvernul plănuiește să aloce bani din fondul de modernizare pentru investitorii care au construit parcuri fotovoltaice și eoliene în România să aibă până la 25% capacități de stocare până în 2027.

Această măsură nu ar fi fost necesară, iar criza energetică evitată dacă la momentul oportun, atunci când se negocia PNRR, sau prin modificări ulterioare, guvernul condus de Nicolae Ciucă, prin ministrul Energiei Virgil Popescu, s-ar fi gândit să ceară bani din PNRR și pentru stocarea energiei regenerabile.

„Vă spun cinstit: nu e suficient să fii ministru sau prim-ministru. Când vezi că ai fonduri europene de miliarde de euro pentru zona de investiții în energie verde, îți strângi specialiștii și faci niște calcule: ce putere instalată va fi, cât va produce România într-un an, în cât timp ajung la maturitate aceste proiecte", a declarat Marcel Ciolacu cu privire la acest subiect.

Paradoxul este că România produce suficientă energie regenerabilă, însă aceasta trebuie consumată imediat, în lipsa unor spații de stocare. Astfel, energia produsă zilnic prin panouri fotovoltaice sau turbine eoliene nu poate fi păstrată până seara, atunci când nivelul de consum este la cote maxime.

"Am ajuns pe energie verde să fim printre fruntașii producători din Europa, depășim cred, reactoarele de la Cernavodă. Păi măi, domn' ministru, când ai declanșat aceste programe prin PNRR, prin proiecte naționale, prin fondul de modernizare, mintea ta n-a putut gândi că îți trebuie zonă de stocare și că România are o interconectare mare de altfel la nivel european de aproape 30% și că vei produce când va fi vânt și soare mai mult decât consumi? Cu energia de la nuclear avem ce face, că e energie de bandă. Avem cel mai bun mix energetic din Europa. Dar când a fost nevoie să avem o viziune clară de dezvoltare, nu ne-a dus capul. Cel mai rău în administrație și cel mai mult mi-e frică de hărnicia prostului", a mai spus premierul la adresa lui Virgil Popescu.

Nicolae Ciucă, un ostaș care conduce incompetenți

Premierul de atunci, Nicolae Ciucă, actual președinte al PNL, a avut o reacție mai puțin așteptată în fața acestei situații. Dacă în timpul mandatului, nu i-a monitorizat sau tras la răspundere pe membrii incompetenți ai executivului său în diverse domenii, cum ar fi energia, ba chiar i-a și recompensat.

Nicolae Ciucă l-a propulsat pe Virgil Popescu direct în Parlamentul European, unde timp de 5 ani va putea fi la fel de "eficient" cum a fost și în guvern, însă pe mult mai mulți bani de această dată. Însă bilanțul mandatului lui Popescu este unul dezastruos, începând cu momentul liberalizării pieței și până la criza provocată de caniculă.

Nu e prima dată când PSD scoate din foc ,,castanele energiei" pentru PNL

Liberalizarea pieței energiei din mandatul de premier al lui Nicolae Ciucă și cel de ministru al lui Virgil Popescu ar fi fost dezastruoasă pentru consumatori dacă guvernul Ciolacu nu ar fi intervenit după preluarea Executivului prin măsurile de plafonare la gaze și energie, pentru protejarea populației vulnerabile. La calcularea prețurilor plafonate s-a ținut cont de o echivalare aproximativă a nivelului de consum pe gospodărie cu nivelul de venit al membrilor familiei.

O nouă prelungire a Ordonanței plafonării prețurilor la gaze și energie a fost anunțata de Marcel Ciolacu pe 28 martie 2024 și este valabilă până la 31 martie 2025.

Menținerea prevederilor Ordonanței pentru următorul an a venit și cu noi modificări în sprijinul consumatorilor. Până la 1 aprilie, producătorii români de gaze erau obligați să asigure resurse pentru consumul populației la prețul de 150 de lei/MWh, iar marja fixă a furnizorului a fost de 12 lei/MWh. Ulterior acestei date, conform noii legi, prețul de 150 de lei/MWh a scăzut la 120 de lei/MWh, iar componenta de furnizare a crescut de la 12 la 15 lei/MWh.