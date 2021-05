Diana Sosoaca sustine ca cele mai draconice restrictii au fost impuse de primarii USR: "Imi este cel mai mila de clujeni"

Senatoarea Diana Sosoaca a facut, luni, un inventar al celor mai afectate orase din cauza restrictiilor. Ea considera ca in Cluj-Napoca sunt cele mai dure masuri anti-pandemie si ca populatia a fost terorizata in acest fel. "Imi este cel mai mila de clujeni", a spus Sosoaca.

Diana Sosoaca sustine ca cele mai draconice masuri restrictive au fost luate in localitatile conduse de primari USRPLUS, iar o exceptie o reprezinta Clujul, oras condus de unul dintre liderii PNL, Emil Boc.

"Tot ce inseamna conducere userista au cele mai cumplite restrictii. Si tot in localitatile conduse de USR sunt cele mai multe abuzuri din partea Politiei. In cele cu conducere PNL, restrictiile sunt medii. Clujul, cu Boc, face, insa, exceptie. Mie imi este mila de clujeni. Cei mai supusi la restrictii, cei mai infricosati, cei mai timorati sunt clujenii", a spus senatoarea, intr-un interviu EVZ.

Despre Iasi, Sosoaca sustine ca "este PNL-ist. Consiliul judetean Iasi e PNL, Prefectura e PNL. In Iasi nu exista amenzi. Politistii si jandarmii ma iau in brate si ma pupa. Restaurantele si barurile PNL-istilor sunt deschise, in schimb, celelalte sunt sub restrictii. E liber in sate, in comune. Cea mai libera zona din punct de vedere al restrictiilor este Maramuresul".

Potrivit datelor oficiale oferite de autoritatile locale din Cluj, la nivelul intregului judet au fost vaccinate pana luni, 10 mai, la 313.238 de persoane vaccinate, dintre care aproape 110.891 cu ambele doze. Clujul, alaturi de Bucuresti sunt campioane la vaccinare, potrivit datelor oficiale.