Doina Pană, ministru al Apelor la momentul inundațiilor invocate de Victor Ponta: Eram cu ochii ca pe butelie!

Fostul premier Victor Ponta a declarat că el a dat ordin să fie inundate zone din România pentru a salva Belgradul de inundații devastatoare. La vremea respectivă, ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, era Doina Pană. Întrebată de despre ceea ce a spus Victor Ponta, Doina Pană arată că a fost un moment extrem de tensionat, dar că România n-a fost nevoită să deschidă Porțile de Fier.

În timp ce Victor Ponta susține că a dat ordin peste structurile din România și a decis să deschidă Porțile de Fier, Doina Pană arată că România nu a deschis Porțile de Fier, asta pentru că nu a avut motiv, fiindcă debitul Dunării nu a atins pragul critic de 13.800 metri cubi pe secundă.

"E ceva ce ți minte toată viața, eram într-o tensiune uriașă, vă dați seama. Urmăream toată ziua debitul Dunării, împreună cu ungurii, cu sârbii. Ca să înțeleagă toată lumea, noi nu am avut mai mult de 13.200 de metri cubi pe Dunăre. Ce înseamnă asta? La 13.800 de metri cubi trebuie să deschizi la Porțile de Fier, dar pentru că s-a rupt digul la sârbi, noi nu am fost nevoiți să deschidem Porțile de Fier. Nu știu ce ordin a dat dumnealui peste structurile românești, ce înțelegere a avut. Eu nu știu nimic de nicio înțelegere.

Noi am avut situații foarte urâte în România, dar nu pe Dunăre. De obicei pe Dunăre nu se petrec inundații. A fost un atipic cu ploi foarte multe, a fost un an dificil și au fost probleme pe zonele neîndiguite. Noi eram cu ochii ca pe butelie să vedem ce se întâmplă pe Dunăre. Firește că stăteam împreună cu ungurii, mai ales cu sârbii, pentru că până la urmă Porțile de Fier sunt în comun. Stăteam împreună cu partenerii, pentru că Dunărea este un fluviu care traversează cele 3 țări.

Probabil că dacă nu s-ar fi rupt digul la sârbi am fi avut și noi mari probleme în România. Chiar nu știu de ce sârbii nu au luat măsuri de prevenție, pentru că astea se pot lua. Se inundă zone nelocuite, câmpuri, se dau fisuri în dig și nu înțeleg de ce sârbii nu au luat astfel de măsuri. Să nu mă înțelegeți greșit! Eu am o stimă deosebită pentru premierul Victor Ponta. pentru modul în care ne-a ținut spatele pe păduri, pentru tot ce am făcut tunci, dar eu nu mai înțeleg ce face acum, chiar nu înțeleg. Faptul că dumnealui ne spune că a fost peste structurile românești, eu nu știu.", a spus Doina Pană.

Declarațiile lui Victor Ponta

„Acum încă am două, trebuie să merg la Belgrad să renunț la ea la ministerul de Interne. Mi-au dat cetățenia pentru că i-am ajutat cu o chestie extraordinară în timpul inundațiilor. Am dat eu ordin peste structurile românești să deschidă Porțile de Fier și în felul acesta nu a fost inundat Belgradul, ci doar o suburbie. Dacă nu deschideam porțile de fier se inunda Belgradul. Pentru că se inunda partea românească și s-a inundat: am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri, repede, n-ați aflat nimic, voi, presa... M-am trezit la 12 noaptea."

Șocat de răspuns, jurnalistul Robert Turcescu a întrebat: „Păi, și cum? Te-ai gândit că mai bine inunzi niște români decât să inunzi niște sârbi?"

„I-am chemat la 12 noaptea, era într-o vineri, i-am chemat la Guvern pe toți, dimineață la 5 au fost jandarmi, ISU, toată lumea la satele românești. Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci și de aia nici acum nu mă cheamă să învârt și eu un ciolan cu el. Dar i-am dat despăgubiri, mai mult decât făcea coșmeria lui de la cetate. Băi, e Belgradul, e Belgradul unde Iancu de Hunedoara l-a bătut pe Mahomed Cuceritorul. Cum să zic: da, mă, inundați Belgradul, ca să salvăm cetatea lui Dinescu?", a spus Ponta, în interviu.