După demisia lui Marcel Ciolacu, la interimatul șefiei PSD ar putea fi primarul cu cel mai bun scor la locale Ionuț Pucheanu

După ce Marcel Ciolacu si-a anuntat demisia din fruntea PSD - el va ramane in functia de premier pana dupa alegeri, la expirarea termenului si instalarea noului premier - in partid s-a pus problema cine va conduce ca interimar si cand se vor fixa noile alegeri.

Intrucat Mihai Tudose este ocupat cu campania pentru parlamentare din partea PSD si abia asteapta s-o tuleasca la Bruxelles dupa, iar Sorin Grindeanu nu vrea sa-si mai lege numele de un nou esec, s-au trecut in rezerva vicepresedintii social-democratilor. Conform surselor Ziuanews, cel care este vizat ar fi Ionuț Pucheanu, primar de Galați, cel care a obtinut cel mai bun scor pe tara in alegerile locale.