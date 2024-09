E iureș mare in PSD și PUSL. Zeci de candidati sunt exclusi de pe listele electorale pentru un "comando" al binomului Ciolacu-Voiculescu

E scandal mare de tot la PSD, dar si la PUSL. Marcel Ciolacu a convenit cu Dan Voiculescu sa-i bage acestuia din urma 15 politicieni de la PUSL pe listele electorale ale PSD. Inclusiv pe Cristian Popescu Piedone.

Voiculescu vrea sa-si creeze un grupa parlamentar de 15 PUSL-isti, in vreme ce Ciolacu vrea sustinerea Antenelor in campanie. In plus, se doreste crearea unei aliante post-electorale care sa ofere PUSL doua ministere, unul din ele fiind cel al Mediului, plus cel putin 5 posturi de secretar de stat.

Scandalul a aparut in momentul cand PSD a inceput sa taie de pe listele electorale proprii candidati ca sa faca loc celor 15 ai PUSL (atat senatori, cat si deputati). La PUSL scandalul e maxim pentru ca figuri marcante au fost taiate de pe liste ca sa fie alesi doar favoritii profesorului Voiculescu. De taieri se ocupa personal Grațiela Gavrielescu.

Initial, in presa a aparut informatia ca doar 5 parlamentari de la PUSL ar fi urmat sa fie pe listele PSD, insa conform surselor Ziuanews numarul acestora a ramas la 15, dupa ce initial cei de la PUSL cerusera 19 pozitii pe listele electorale, dar cei patru care au "picat" ar urma sa fie recompensati cu posturi in noua guvernare.