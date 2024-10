Șeful PNL Galați și-a dat demisia în pline negocieri pentru candidații la parlamentare. Nu e de acord ca Florin Cîțu să fie primul pe listă

Preşedintele filialei județene PNL Galaţi, deputatul George Stângă, a anunţat, luni, că demisionează din funcție, în contextul în care surse liberale spun că fostul premier Florin Cîţu ar putea primi un loc eligibil pe lista candidaților PNL Galați la alegerile parlamentare. Stângă nu este de acord ca Florin Cîțu să fie cap de listă la Senat.

„O etapă se încheie în activitatea mea politică. Astăzi, am decis să îmi depun demisia din funcţia de preşedinte al filialei PNL Galaţi. Mulţumesc pentru sprijin tuturor gălăţenilor, colegilor, prietenilor, tinerilor şi membrilor PNL Galaţi. Am reuşit să punem bazele unei echipe frumoase şi puternice. Sper ca ceea ce am construit în aceşti ani să poată fi dus mai departe, cu aceeaşi determinare şi implicare. Sunt un om de echipă și voi continua să fiu! Munca mea nu se oprește, ci continuă!", a scris Stângă, pe pagina sa de Facebook.

În august, conducerea PNL a trimis-o pe senatoarea Nicoleta Pauliuc să coordoneze activitatea organizației județene din Galați pentru alegerile parlamentare și prezidențiale, după rezultatele slabe ale filialei la alegerile locale și europarlamentare. Pauliuc spunea că primul său obiectiv este realizarea unei analize detaliate a situației actuale a filialei, pentru a identifica punctele slabe și a găsi soluții pentru revitalizarea organizației. George Stângă afirma că „orice ajutor este binevenit, mai ales pentru bătăliile pe care le avem de dus pe acest final de an".