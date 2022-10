Filosof de renume: "Întrebarea nu este dacă preferăm ucrainenii sau rușii ci dacă simțim sau nu solidaritate cu America!"

Un interviu cu filosoful și comentatorul politic Alain de Benoist, membru fondator al "Noii Drepte" franceze, a apărut in presa occidentala. Vocea sa este reprezentativă pentru cei care se opun globalismului fără limite. Patru dintre cărțile sale sunt traduse în limba română.

Breizh-info.com: În primul râd, dumneavoastră care ați trăit mijlocul secolului XX și începutul secolului XXI, ați spune că asistăm în prezent, în ultimele luni, la o accelerare nebună a istoriei?

Totul depinde de ce accelerație vorbești. Există, fără îndoială, o accelerare socială, care vine din faptul că trăim astăzi într-un timp zero: orice eveniment care are loc într-un loc dat este imediat cunoscut lumii întregi. Acest acceleraționism hrănește prezentismul (și stresul care îl însoțește) și are consecința particulară de a face efemer tot ceea ce anterior a căutat să fie pe termen lung. Dar asta privește în principal țările occidentale: în alte latitudini, nu avem neapărat același simț al temporalității.

Din punct de vedere istoric, este mai complex. Există într-adevăr senzația că o mulțime de lucruri se mișcă, așa cum este adesea cazul când diferite clichete se joacă unul pe celălalt și declanșează o tremură generală. Dar este într-adevăr o accelerare? La fel de bine s-ar putea crede că, după o epocă de gheață de câteva decenii, istoria își reia drepturile și că, precum în toate vremurile de tranziție, cărțile sunt remaniate. Dar nu este suficient să te uiți la ce s-a întâmplat „în ultimele luni", trebuie să faci și un pas înapoi. În timp de patru sau cinci ani, în timpul Revoluției Franceze s-au petrecut mai multe evenimente decât se întâmplă astăzi! Procesele în derulare sunt, de asemenea, departe de a fi finalizate. Fără a dori să cultivăm paradoxul,

Breizh-info.com: Ce v-a inspirat asasinarea Daryei Dughina și tratamentul media occidental care a urmat? Ce ne poți spune despre ea, dar și despre tatăl ei, cu care am vrut să o asimilăm automat, de parcă ar fi fost aproape același personaj?

Asasinarea Daryei Dughina îmi inspiră ceea ce ar trebui să inspire în orice om normal constituit: dezgustul pe care îl simțim în fața a ceva abject. Reacțiile presei, ei, trezesc în mine mai degrabă un sentiment de groază. Ca unii să găsească „remarcabil" atacul atroce al cărui tânăr intelectual, jurnalist și filosof - care nu făcuse niciodată altceva decât să-și exprime ideile - a fost victima, unii nici măcar nu ezită să se bucure, arată că trăim într-o lume în care, după cum spunea Guy Debord, adevăratul este doar un moment al falsului. Este o lume orwelliană, lumea terorii în numele binelui.

O cunoșteam bine pe Darya, așa cum îl cunoșteam bine pe tatăl ei. Era o tânără delicioasă, fermecătoare, inteligentă, cultă, înflăcărată, înzestrată cu un simț al umorului plin de viață, care adora Franța încă din adolescență. Ea a aderat într-adevăr pe deplin la ideile tatălui ei, dar a dat o imagine mai ușoară, parcă regenerată de apa dulce. Cât despre Dughin, itinerarul și ideile sale sunt binecunoscute astăzi, mai ales în ceea ce privește geopolitica și eurasismul. Putem fi în dezacord cu gândul lui, dar nu putem nega că este un gând personal, care nu s-a rezumat niciodată la a fredona lozincile din cutare sau cutare mediu. Din punctul meu de vedere, acesta este principalul lucru.

Breizh-info.com: Războiul din Ucraina pare să-i facă pe mulți oameni să-și piardă mințile. Simțim o ură prin împuternicire între „susținătorii" uneia sau alteia dintre părți, aproape patologică acum. Cum explici asta?

Cred că se datorează naturii umane. Puțini oameni sunt capabili să ducă un război fără ură, din păcate. Dar în cazul „susținătorilor", mă tem că această ură reflectă de foarte multe ori incapacitatea lor de a decide în mod rezonabil pozițiile lor și de a argumenta pentru a le explica. Cu o asemenea ocazie, mulți sunt determinați de simpatiile sau antipatiile lor. Acum, simpatia și antipatia nu au nimic de-a face în circumstanțe. Tot ce contează este analiza (punem pro pe abscisă și contra pe ordonată) și concluziile care se pot trage din ea. Oamenii de dreapta, am scris adesea, nu sunt reflexivi, ci reactivi. La începutul anului, i-am văzut că se lasă duși de cap pentru candidatura Zemmour când a fost suficient să o analizăm pentru a înțelege că va duce la eșec. Cu siguranță este departe de candidatura Zemmour războiul din Ucraina, dar reflexele sunt aceleași.

Din partea mea, nu am nicio simpatie pentru sinistrul președinte Zelensky, dar am multe pentru poporul ucrainean, care se află astăzi bombardat din cauza orientărilor dezastruoase ale guvernului său. Dar ce arată analiza? Că războiul care are loc în prezent în Ucraina este de fapt un război al Statelor Unite împotriva Rusiei. Întrebarea nu este așadar dacă preferăm ucrainenii sau rușii, ci dacă simțim sau nu solidaritate cu America. Alegerea mi se pare atunci a fi rapid de făcut.

Breizh-info.com: Repercusiunile în Occident, pe lângă consecințele crizei economice legate de politicile covidiste, vor fi enorme. Ce ați perceput în recentul discurs al domnului Macron, care, ca un Churchill rău, pare să vestească poporului sânge, sudoare și lacrimi?

Cred că Emmanuel Macron a devenit conștient de gravitatea situației, dar în același timp știe că nu se mai poate întoarce fără să-și piardă mințile. Este prea evident că sancțiunile împotriva Rusiei - sancțiuni de o amploare nemaiîntâlnită până acum - îi vor avea pe europeni ca primele victime, deoarece aceștia din urmă sunt mai puțin autosuficienți decât rușii. După cum a spus Viktor Orban, Uniunea Europeană s-a „împușcat în plămâni" prin lansarea unui curs suicidar care este total contrar intereselor sale industriale și energetice. La aceasta se adaugă și amenințarea unei crize financiare globale, care este mai prezentă ca niciodată. Și de asemenea, să recunoaștem, riscul unei prelungiri a războiului până la un punct pe care nu-l putem imagina. Astăzi, Macron caută argumente pentru a impune raționalizarea, cum, pe vremea covidului a căutat pe unii să impună izolarea. Acest lucru nu va fi suficient pentru a evita alunecarea lentă către haos.

Breizh-info.com: În opinia dumneavoastră, este clasa politică franceză de azi competentă, suficient de calificată, pentru a fi la înălțimea sarcinii de mâine a evenimentelor care promit să fie epice, dar și dramatice pentru populațiile noastre?

Răspunsul este în întrebare și tu o știi la fel de bine ca mine. Elementul esențial în politică este decizia, în timp ce clasa politică s-a format doar pentru management. Cazul neașteptat, excepțional, o lasă nedumerită ca un iepure prins de faruri. Decizia nu este o chestiune de dosare tehnice și rapoarte de expertiză. Este nevoie de un simț aproape fiziologic. Este vorba de a lua măsura unui moment istoric, de a evalua raportul de putere și de a stabili ce să facă în funcție de finalitatea pe care s-a fixat. Oamenii de stat au știut cum să facă asta, politicienii nu. Acestea fiind spuse, s-ar putea pune și întrebarea- de ce bărbații care au simțul deciziei se îndreaptă acum din ce în ce mai mult către alte domenii decât sfera politică?

Tradus de scriitorul Alexandru Petria