Finul lui Iohannis a luat 0,8% la alegerile parlamentare: "Aș fi preferat să nu fiu indus în eroare"

Finul președintelui Klaus Iohannis, Marius Daniel Vecerdea, a obținut la alegerile parlamentare, unde a candidat independent pentru un mandat de deputat de Sibiu, un număr de 948 de voturi (0,8%), potrivit rezultatelor finale comunicate de Biroul Electoral Județean Sibiu.

El s-a arătat dezamăgit că nu a primit măcar 4.000 de voturi, atâtea semnături câte a adunat pentru a putea candida. "Aș fi preferat să nu fiu indus în eroare. În momentul în care am candidat și am adunat semnături, le-am spus susținătorilor să nu mă ducă în eroare, adică să nu semneze dacă nu mă vor vota, pentru că nu are sens. Dar, poate unii din ei nu au mers la vot, alții au mers și au votat altceva...", spune Marius Vecerdea, potrivit presei locale.

„Voturile nu au fost nici multe, nici puține. Au fost atâtea cât a fost nevoie să înțeleg că trebuie să merg mai departe pe drumul sportului. Iar marele câștig sunt sportivii pe care i-am adunat în jurul meu în campanie. Ei sunt câștigul adevărat", a mai spus el. Vecerdea are un club de tenis în Sibiu. Inițial, finul lui Klaus Iohannis a vrut să candideze pe listele PNL, dar liberalii conduși local de vicepremierul Raluca Turcan l-au refuzat.

„Deși am crescut si sunt un fervent apărător al principiilor liberale, deși am votat de fiecare dată cu PNL încă din 1992 la primele alegeri la care am avut drept de vot, nu am găsit disponibilitate din partea PNL Sibiu pentru o comunicare în acest sens, și nici nu am considerat potrivit cadrul în care se fac dezbateri și se iau decizii în cadrul acestei filiale PNL din Sibiu, astfel am decis să candidez independent pentru o reprezentare directă a oamenilor din Sibiu în cadrul Autorității publice centrale care formează puterea legislativă", a explicat Vecerdea.