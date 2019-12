Florin Roman explica: "Nu am nicio legatura cu numirea lui Alin Ignat ca secretar de stat la Ministerul Muncii. Decizia e a Violetei Alexandru"

Vicepresedintele PNL, deputatul de Alba Florin Roman, a fost acuzat de mai multe publicatii ca a contribuit la numirea lui Alin Ignat in functia de secretar de stat la Miniserul Muncii deoarece acesta i-ar fi fin de cununie. Florin Roman explica in cele ce urmeaza:

"In legătura cu acuzațiile aduse in spațiul public, referitoare la numirea unui tânăr liberal la Ministerul Muncii, ca secretar de stat, doresc sa fac următoarele precizări:

1. Da, Alin Ignat este unul din cei mulți fini, 15 la număr, pe care i-am dus in fata altarului, și nu regret, chiar mulțumesc lui Dumnezeu ca mi-a oferit ocazia sa ajut niște tineri atunci când au avut nevoie;

2. Propunerea pentru acest post a venit din partea ministrului Muncii, Violeta Alexandru. Nu am absolut nici o legătura cu numirea tânărului secretar de stat, nu am intervenit in nici un fel in aceasta numire, pentru ca am descurajat și sunt un adversar înverșunat al acestui tip de politica.

3. Înțeleg lupta politica, dar as prefera ca cei care au dus nepotismul la rang de lege, adică cei de la PSD, dacă sunt onesti, sa între in lupta politica cu mine, nu cu un tânăr "vinovat" ca i-a dat Dumnezeu talent cu carul, ca a lucrat doar la privat și ca a primit o oferta din partea unui ministru!"