Grațiela Gavrielescu: "Nu are voie nimeni să își bată joc de acest popor și de Delta Dunării!"

Grațiela Gavrilescu, președintele Forului de Conducere Colegială al PUSL, a reacționat ferm, în lumina evenimentelor recente legate de Canalul Bâstroe. Fostul ministru al mediul crede că anunțul făcut de Ucraina, că a încheiat lucrările pe canal chiar înainte de a permite accesul experților este o dovadă de sfidare.

„Armata ucraineană a pus la dispoziție anumite forțe, astfel încât membri ai Comisiei Europene și ai statului român, care trebuie să meargă acolo, experți care vor merge acolo, deci e clar că vom avea un raport în câteva zile. Dar am fost informați tot de către ucraineni că este capitol închis. Concluzia este că cineva încearcă, la bunăvoința noastră, la bunătatea de care noi am dat dovadă, să ne răspundă cu altceva. Noi nu merităm asta. Românii nu merită așa ceva, nu are voie nimeni să își bată joc de istoria acestui popor, de acest popor și de această bijuterie a naturii care este Delta Dunării", a spus Grațiela Gavrilescu la un post de televiziune.