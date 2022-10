Hellvig, mesaj misterios despre "unii foşti lucrători ai SRI poziţionaţi fie în spatele a tot felul de oameni, fie gravitând în jurul companiilor de stat!"

Directorul SRI Eduard Hellvig admite că Serviciul a făcut şi greşeli, precizând că el cunoaşte „păcatele de care este acuzată instituţia, unele reale, altele atribuite pe nedrept", aşa cum ştie că există multă neîncredere în societate în ceea ce priveşte numărul „acoperiţilor" şi agenda acestora, că „fantoma Securităţii este încă ataşată de imaginea SRI" şi că se vorbeşte în continuare despre oamenii din SRI ca despre „securişti", ceea ce, în opinia sa, este complet nedrept.

„Sigur că SRI-ul a făcut şi greşeli. Multe, în aceşti 32 de ani. Să repari greşelile făcute este un proces complicat care cere timp, expertiză şi foarte mult efort. Greşeala unui şef afectează un întreg departament, iar adesea majoritatea oamenilor din acel departament sunt oameni de toată cinstea. Să schimbi părerile oamenilor despre un serviciu secret este şi mai complicat. Încercăm să o facem treptat, dar încă nu este suficient. Câteva dintre ele, făcute înainte de mandatul meu, au fost greşeli importante şi cu siguranţă criticii mei vor găsi îndeajuns de multe şi din timpul mandatului meu. Îmi cer în mod sincer scuze pentru ele - pentru toate, inclusiv pentru cele de dinaintea mea", a declarat Hellvig în discursul rostit cu ocazia împlinirii a 15 ani de la debutul Studiilor de securitate şi intelligence la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

El a precizat că este permanent ghidat de dorinţa de a construi, nu de a distruge. „Cunosc păcatele de care este acuzată instituţia, unele reale, altele atribuite nouă pe nedrept. Ştiu şi de problemele generate de unii foşti lucrători ai SRI poziţionaţi fie în spatele a tot felul de oameni, fie gravitând în jurul companiilor de stat. Vă pot spune că suntem conştienţi de aceste probleme şi vom face tot ce ţine de noi pentru a le rezolva", a subliniat directorul SRI. Eduard Hellvig spune că ştie că există multă neîncredere în societate în ceea ce priveşte numărul "acoperiţilor" şi agenda acestora în diverse sectoare strategice. „Vă pot asigura că de la începutul mandatului meu activitatea lor se desfăşoară strict în limitele legii", a precizat el.

„Ştiu că fantoma Securităţii este încă ataşată de imaginea noastră, aşa cum a revenit de multe ori în spaţiul public românesc în aceste decenii. Dar şi aici am făcut lucruri de care sunt mulţumit. În timpul mandatului meu am predat întreaga arhivă a Securităţii către CNSAS. Şi suntem singurul serviciu secret din România care a făcut asta. Trebuia să o fi făcut mai devreme, dar sunt totuşi foarte bucuros că eu şi colegii mei ne-am asumat şi am făcut acest lucru absolut necesar. Desecretizarea va continua, inclusiv cu punerea la dispoziţia cercetătorilor a informaţiilor declasificate despre evenimente care au avut loc şi după 1989", a declarat Hellvig.

În opinia sa, vindecarea trecutului poate fi posibilă doar prin prezentarea adevărului. „Sigur că se mai fac erori. Se vorbeşte în continuare despre oamenii din SRI ca despre securişti. Ceea ce este complet nedrept. Însă cei care populează astăzi această instituţie merită să se vorbească despre ei în termeni corecţi. Majoritatea sunt tineri, de 30-40 de ani, şi au aflat despre vechea Securitate din cărţi şi din arhive", a afirmat directorul SRI.