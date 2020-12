Impas politic: PNL și USR-PLUS continuă cearta pe funcțiile de la vârful statului

În această seară va avea loc o întâlnire a liderilor PNL, convocată de Ludovic Orban, pentru a stabili clar mandatul pentru negocierile de mâine.

Întâlnirea este necesară pentru că USR PLUS insistă în a nu-l accepta pe Orban premier , preferându-l pe Cîțu. Totuși, liderii USR PLUS ar fi dispuși să renunțe la conducerea Camerei Deputaților, care ar putea fi astfel ocupată de Orban. În schimb, USR PLUS ar vrea ca ministerele să nu mai fie împărțite după algoritmul rezultat din scorul de la alegeri. Mai exact, partidului i-ar reveni mai mult de 5-6 ministere.

Deocamdată, atât la PNL, cât și la USR PLUS se analizează aceste variante. Problema principală este însă dacă liberalii renunță la Ludovic Orban pentru funcția de premier și rămân pe varianta Florin Cîțu. Întâlnirea dintre liderii PNL, USR PLUS și UDMR a început. Toți și-au exprimat dorința de a da în cel mai scurt timp un guvern funcțional. "Toate soluțiile sunt pe masă" au spus la unison cei trei lideri, al căror mesaj principal este că negocierile s-au deblocat.

Ludovic Orban: "Am stabilit să reluăm discuțiile, vom continua împreună rezultatul pe măsură ce se ajunge la anumite soluții. Toate variantele sunt pe masă".

Dan Barna: "În întâlnirea de azi fiecare parte și-a exprimat o anumită flexibilitate. Suntem dispuși să găsim o soluție care să ducă la o soluție stabilă. Azi de la ora 17.00 colegii încep să lucreze pe programul de guvernare. Mâine continuăm discuția pe partea politcă. Fiecare partid și-a exprimat mandatul, suntem în faza negocierii".

Kelemen Hunor: "Sunt convins că până la finalul anului vom avea guvern funcțional. toate variantele sunt pe masă". UDMR propune ca întâlnirea de la Vila Lac să aibă loc doar între liderii celor trei partide, iar în cazul în care se ajunge la o soluție să fie lărgită și cu ceilalți membri ai echipei de negociere.