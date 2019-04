Intr-o miscare surpriza, Senatul ar putea vota miercuri motiunea impotriva lui Toader

Senatul ar putea vota, miercuri, asupra motiunii simple prin care Opozitia cere demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, potrivit unor surse politice. Biroul Permanent al Senatului ar putea decide, miercuri de la 9:30, includerea pe ordinea de zi a plenului din Senat votul asupra motiunii.

"E posibil ca dezbaterea si votul la motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei sa aiba dea miercuri, dar acest lucru va fi stabilit maine dimineata (miercuri dimineata - n.red.), in sedinta Biroului Permanent", au declarat surse politice. Conducerea Senatului a decis, luni, sa amane dezbaterea si votul motiunilor simple prin care Opozitia cere demisia ministrilor Justitiei si Finantelor, Tudorel Toader si Eugen Teodorovici. Data comunicata ieri pentru votul pe aceste motiuni a fost 6 mai. Comitetul Executiv al PSD se va reuni, tot miercuri, la Parlament, incepand cu ora 12:00, au declarat alte surse politice. Printre temele de discutie ale social-democratilor ar putea fi remanierea guvernamentala, cat si calea de actiune cu privire la Tudorel Toader.

Remanierea guvernamentala va fi o tema in CEx al PSD, in conditiile in care Rovana Plumb deschide lista candidatilor PSD la europarlamentare, ea fiind ministru al Fondurilor Europene. De asemenea, un alt membru al Cabinetului Dancila care este si candidat la alegerile pentru PE este mininistrul pentru romanii de pretutindeni Natalia Intotero. De asemenea, sursele mentionate au adaugat ca vor fi discutii si despre nemultumirile social-democratilor cu privire la ministrul Justitiei Tudorel Toader.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca l-a respectat foarte mult pe Tudorel Toader, insa a precizat ca ministrul Justitiei a gresit foarte mult si ca el, personal, "are o suparare foarte mare" din aceasta cauza. El a adaugat ca premierul Viorica Dancila trebuie sa decida daca ministrul mai are sustinere in Guvern. Liderul social-democrat a mai precizat ca probabil remanierea ministrului Justitiei va fi discutata in urmatoarea sedinta a CEx al PSD, insa acesta nu va fi subiectul principal. Referitor la o posibila demitere a ministrului Justitiei, Viorica Dancila a declarat, pe 8 aprilie, ca va lua o decizie dupa ce va asculta parerea colegilor in sedinta Comitetului Executiv al PSD. Premierul a precizat ca va prezenta social-democratilor evaluarea sa in legatura cu Tudorel Toader.