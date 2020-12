Intrebare la Radio Erevan: "Cate dosare penale are liberalul care vrea sa fie Ministrul Internelor?"

Laurentiu Leoreanu, recent ales pentru un nou mandat de deputat in judetul Neamt si aspirant la portofoliul de Ministru al Afacerilor Interne, ar avea, potrivit surselor fantome.info nu mai putin de doua dosare penale aflate in lucru la DNA Bacau.

Un alt dosar, al treilea, ar urma sa fie instrumentat vizand o posibila infractiune de trafic de influenta pe langa prefectul judetului Neamt, in ceea ce priveste cazul de incompatibilitate a fostului primar al Municipiului Roman (condus in trecut de Leoreanu), Lucian Micu, totul cu cunostinta lui Ludovic Orban, Presedintele PNL si Premierul Romaniei. Micu, dupa ce a nu mai putut candida la alegerile locale pentru primaria de la Roman a ajuns director la spitalul din Piatra Neamt, acolo unde a avut loc, recent, cel mai mare incediu din Romania de la Colectiv. Leoreanu este un nume controversat in politica. El a fost, in trecut, un apropiat al Elenei Udrea, pe care a ajutat-o sa castige mandatul de parlamentar pe vremea puterii politice si financiare a lui Gheorghe "Pinalti" Stefan, baronul de Neamt. Presa nationala a aratat mai multe potentiale probleme ale lui Leoreanu cu contractele incredintate catre diferite firme de catre Primaria Roman in timpul mandatului lui Leoreanu.

Totodata, presa locala a vorbit si despre o relatie cel putin interesant intre Leoreanu si Oana Bulai, protejata lui Ionel Arsene, presedintele CJ Neamt: "Dan Leoreanu, spun gurile rele din Roman, ar fi dezvoltat o adevarata pasiune pentru diva. Nu stim daca este vorba neaparat de indragosteala dar, cazut in mrejele samantei, se purta cu ea ca o icoana. Oana Bulai ajunge consilier local pe listele PDL iar in paralel isi dezvolta afacerile publicitare si imobiliare, punand astfel bazele unei publicatii Gloss: revista OK (a carei contabilitate ar trebui luata in vizor de catre ofiterii Antifrauda, foarte multe dintre contractele cu bani publici care au finantat-o fiind suspecte de coruptie). Din senin, propria strategie a Oanei Bulai a devenit mult prea smart pentru ea, si asta probabil ca intre timp devenise "Stefana" si raspundea la niste ordine venite din lumea ancestrala. Aceasta lume a "epoletilor instelati" naste urmatoarea intrebare: este aceasta diva pe nume Oana Bulai cercetata in vre-un dosar? Superficialii ar spune ca da, referindu-se la o plangere penala facuta de catre Janel Iosub si adresata celor de la DNA. Ceea ce nu se stie insa este faptul ca o televiziune din Roman, una dintre cele 2 televiziuni cu care Oana Bulai s-a "jucat", televiziunea TopAll TV a fost investigata de catre DNA intr-un mare dosar de coruptie privindu-l chiar pe Dan Laurentiu Leoreanu. Si pe aceasta cale facem precizarea ca absolut toate dosarele penale care il vizau pe Dan Leoreanu au disparut in ceata, si asta pentru ca cineva "statea cu fundul pe dosare". Nu putem afirma ca Dan Leoreanu a fost protejat dar putem afirma ca unul din administratorii TopAll TV (care stia toate combinatiile ilegale din acea firma) a fost Oana Bulai!"

Sursa: fantome.info