Iohannis a semnat noua lege: Monumentele din România vor avea cod QR!

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii monumentelor de for public care prevede amplasarea de plăci comemorative dedicate unor mari personalităţi sau evenimente în locuri legate de acestea, inclusiv pe imobile nou construite, care vor afişa un cod QR care, odată scanat, va redirecţiona utilizatorul către o pagină de Internet administrată de Ministerul Culturii, de unde va afla mai multe informaţii despre personalitatea sau evenimentul respectiv.

Potrivit legii promulgate, "fiecărei lucrări de artă plastică/artă monumentală de for public, prin Institutul Naţional al Patrimoniului i se alocă un sistem standardizat de codare cu formă de bare bidimensionale care va redirecţiona utilizatorul către pagina dedicată a site-ului web ce va conţine informaţii de specialitate şi de identificare a personalităţii sau evenimentului marcat.

Cheltuielile necesare amplasării plăcilor comemorative şi funcţionării site-ului web se suportă din bugetul Ministerului Culturii, al unităţii administrativ-teritoriale sau de către persoana care a propus amplasarea, după caz.

Amplasarea monumentelor de for public se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile privind urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor în construcţii, precum şi cu avizul privind concepţia artistică a monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii sau, după caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia, în baza analizei realizate de Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public, sau, după caz, de comisiile zonale pentru monumentele de for public.

Obligaţiile de administrare şi conservare a lucrărilor de artă plastică, artă monumentală de for public revin proprietarilor sau, după caz, 3 autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori instituţiilor publice titulare ale dreptului de proprietate sau ale altor drepturi reale

Legea mai prevede că monumentele de for public având caracter decorativ, comemorativ şi de semnal, amplasate în spaţii publice, într-o zonă de protecţie instituită conform legii, pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale sunt: a) bunuri imobile; b) lucrări de artă plastică; c) artă monumentală; d) construcţii sau amenajări neutilitare.

Fac parte din categoria lucrărilor de artă plastică, artă monumentală de for public, în condiţiile prezentei legi, şi următoarele categorii de lucrări aflate în spaţii publice pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale: a) lucrări comemorative situate pe monumente istorice de grupa A şi B sau în zona de protecţie a acestor clădiri, conform prevederilor art.8 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) fântâni decorative, artistice; c) mobilier urban de dimensiuni monumentale cu caracter decorativ; d) sculpturi monumentale rezultate în urma organizării de tabere de creaţie plastică, reamplasate în spaţii publice situate în zona de protecţie a monumentelor istorice de grupa A şi B, conform prevederilor art.8 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Plăcile sau lucrările comemorative situate în alte zone decât cele prevăzute la alin. (3) lit. a) sunt de următoarele tipuri: a) plăci comemorative dedicate unor personalităţi istorice, culturale, ştiinţifice, sportive sau din alte domenii; b) plăci comemorative dedicate unor momente, evenimente istorice, clădiri demolate."

Iniţiatorul proiectului, deputatul Ionuţ Vulpescu de la PSD afirma, la votul final din Parlament, că "proiectul de lege pe care l-a iniţiat va contribui la o mai bună protejare şi promovare a culturii şi identităţii naţionale".

"Pe de o parte, prin clarificarea atribuţiilor şi obligaţiilor ce revin instituţiilor publice în materia protejării monumentelor de for public şi instituirea unui regim de protecţie mai bun, iar pe de altă parte, prin protejarea şi cultivarea memoriei naţionale, inclusiv cea a minorităţilor naţionale, care contribuie la identitatea multiculturală a ţării noastre. Modificările legislative pe care le propun vor permite amplasarea de plăci comemorative dedicate unor mari personalităţi sau evenimente în locuri legate de acestea, inclusiv pe imobile nou construite. Aceste plăci vor afişa un cod QR care, odată scanat, va redirecţiona utilizatorul către o pagină de Internet administrată de Ministerul Culturii, de unde va afla mai multe informaţii despre personalitatea sau evenimentul respectiv", spunea deputatul PSD.

El preciza că este un amplu proces de digitalizare ce va oferi tuturor celor interesaţi acces la informaţii despre istoria României şi personalităţile sale, o experienţă imersivă ce va crea o legătură specială între utilizator şi locul istoric în care acesta se află. "Le vom oferi astfel tinerelor generaţii, aşa-numiţilor nativi digitali, posibilitatea de a accesa istoria naţională într-un mod pe care îl consideră firesc, combinând realul cu digitalul şi poate astfel îi vom face să fie mai conştienţi cu privire la moştenirea lor istorică şi culturală", mai afirma Vulpescu.