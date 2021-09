Iohannis, făcut praf în mii de comentarii la postarea în care critică asocierea USR PLUS-AUR. "Vi se datorează această colaborare contra naturii"

Președintele Klaus Iohannis a comentat pe Facebook în cursul zilei de sâmbătă, 4 septembrie, asocierea de conjunctură între USR PLUS și AUR vizând demiterea prin moțiune de cenzură a guvernului condus de Florin Cîțu.

Iohannis susține că noua alianţă între USR PLUS şi AUR riscă să compromită pachetul de reforme al coaliţiei de guvernare și critică în termeni duri inițiativa foștilor membri ai coaliției, numind-o un afront la adresa românilor.

Majoritatea celor care comentează la postarea președintelui îl atacă pe șeful statului pentru ipocrizie și-i atrag atenția că greșește.

"Să va fie rușine. Distorsionați adevărul și ne luați de proști pe toți. Din ce în ce mai penibil".

"Ce reforme am compromis, dle Președinte? Reformele din justiție sunt blocate de un an și nu am văzut să încercați să deblocați situația", a comentat și deputatul USR PLUS Silviu Dehelean.

"Ne scuzați că v-am stricat weekendul cu probleme așa minore, legate de cetățenii români", a fost intervenția liderului AUR George Simion.

"Fără penali în funcții publice, ce nu se înțelege! Voi ați devenit extremiști, dar nu vă dați seama!", i-a scris alt comentator.

"Noua alianță creată în aceste zile între PNL și PSD este un afront adus românilor care, la alegerile parlamentare de anul trecut, au decis prin votul lor drumul pe care trebuie să meargă țara noastră", a comentat un altul.

"Vi se datorează, domnule președinte, această colaborare contra naturii! Dacă tot sfidați constituția, făcând politica partidului dumneavoastră, măcar faceți ce trebuie: curățenie generală în pnl (intenționat ortografiez așa, să știți). Nu mai arătați mereu cu degetul către alții, în pagubosul stil românesc, de care credeam că nu suferiți. Luați taurul de coarne! Sau scheleții din dulap nu va lasă?", i-a comentat o altă utilizatoare.

"Domnule Iohannis - am stat ore în șir să vă votez dar mă dezamăgiți cu această declarație.

Nu v-am considerat niciodată penelist în adevăratul sens al 'penelismului', am crezut în naivitatea mea că sunteți de partea celor care luptă pentru schimbarea vechilor metehne din România.

Ce dezamăgire!

USRPLUS este singură forța reformatoare a României și o știți prea bine și Dvs.

Nu există alianța cu AuR - ci doar matematică parlamentară. Este trist să constat că președintele în care mi-am pus speranțele manipulează de la înălțimea funcției sale.

O zi tristă pentru Klaus Iohannis", a comentat o româncă din diaspora.

"PNDL 3 și Cîțu sunt un afront adus românilor", spune un altul.

"Prin această postare tocmai ce ați arătat că sunteți marele artizan al USL 2.0, al PNDL3 și al blocării justiției. Ați călcat în picioare voturile milioanelor de români!", îi scrie o altă comentatoare.

"Și alianța dintre partidul Dvs., în speță PNL, și nestemata politicii românești, PSD, unde o încadrați?", mai scrie cineva.

"Domnule Klaus, dar folosiți cuvinte prea mari si bănuiesc de ce, doar ca să rezoneze altfel în urechile electoratului. Ceea ce se întâmplă acum între usr și aur nu reprezintă o alianță. Hai, te-am pupat, ai grija la guvernare, că până acum ai mâncat-o coaptă!", mai scrie un utilizator la postarea care a adunat peste 5.000 de comentarii în doar o oră.