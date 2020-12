Ionuț Moșteanu despre demisia lui Dan Barna: "Vom face o analiză"

Ionuț Moșteanu, purtătorul de cuvânt al USR PLUS, a declarat duminică seara că alianța poate forma o majoritate de dreapta, reformistă, dar nu atât de solidă pe cât ar fi vrut. Despre posibila demisie a lui Dan Barna de la șefia USR PLUS Moșteanu a spus că USR „va face o analiză". Totuși, Dan Barna a adus partidul la un scor dublu față de acum patru ani.

„Va fi o analiză în partid. Sunt județe care au făcut o treabă foarte bună, altele mai puțin bună", a spus Moșteanu. „Vom avea congres în câteva luni. Când fuziunea (cu PLUS) rămâne definitivă, avem trei luni să facem congres. Vom alege conducerea partidului, în fiecare filială, și nu vom mai avea copreședinți, birouri reunite, ci câte o singură structură, un singur președinte. E un moment în care partidul își va spune cuvântul", a arătat liderul USR PLUS.

Membrii și simpatizanții USR PLUS îi cer demisia lui Dan Barna: „Ați tras în jos munca multor oameni. De ce nu puteți renunța?"

Mai mulți membri și simpatizanți USR au scris mesaje pe pagina de Facebook a liderului USR, Dan Barna, la postarea acestuia cu declarațiile de duminică seara. Lui Barna i se cere demisia din funcția de președinte al partidului. „Demisia de onoare, dacă aveți așa ceva. Fără melodramă, dar duceți partidul pe o linie moartă" și „Domnul Barna... rămâneți în izolare și lăsați politica", sunt doar două mesaje postate pe Facebook.

Partidul AUR (Alianța pentru Unirea Românilor) a obținut, potrivit rezultatelor exit poll-ului de la ora 21.00, un scor neașteptat: 5,3%. Astfel, cu acest procentaj partidul ar putea intra în Parlament. Liderul AUR, George Simion, a declarat că va contesta procesul electoral din Diaspora, motivând că este o fraudă a „sistemului condus de Klaus Iohannis". De asemenea, George Simion susține că AUR se află la 8-9%, nu la 5,3% așa cum arată exit-pollul.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a fost înființată, în septembrie 2019, de George Simion, cunoscut ca fondator al platformei Acțiunea 2012 care militează pentru unirea cu Republica Moldova. Co-președinte al partidului este Claudiu Târziu, aflat o vreme în conducerea Coaliției pentru Familie și vârf de lance la referendumul din octombrie 2018. În partid și-a găsit locul și Dan Tănasă, unul dintre personajele cheie ale violențelor din Valea Uzului, din iunie 2019.