Justiția constata ca Violeta Alexandru a fost numita ilegal la șefia PNL București. Liberalii ar putea sa nu mai aiba candidati proprii pentru sectoarele Capitalei

In spațiul public s-a difuzat o informație din 3 iulie rămasă neștiută pînă acum cateva zile: decizia Justiției prin care s-a stabilit, in prima instanta, că actuala conducere a PNL București a fost instalată ilegal, ceea ce ar putea conduce, in caz va ramane definitiva la apel, la anularea alegerilor liberalilor bucuresteni din februarie 2020.

Anul trecut, imediat după alegerile europarlamentare, Ludovic Orban a cerut înlocuirea conducerilor organizațiilor din București din cauza scorului slab scos în Capitală. Pe 3 iunie, liderii celor șapte organizații, cu Cristian Bușoi în frunte, și-au prezentat demisiile din funcții. În mod normal, din acel moment, conducerile ar fi revenit, ca interimari, ajuncților șefilor de filiale, numai că pe 15 iunie, cîteva zile mai tîrziu, conducerea centrală a PNL a decis să dizolve, efectiv, toate birourile din conducere din cele șapte organizații, iar pe 12 august aceeași conducere centrală numește ca interimari o serie de apropiați ai lui Orban, în frunte cu Violeta Alexandru, președinte pe București, Sebastian Burduja (Sector 1), Monica Anisie (Sector 2), Antonel Tănase (sector 3), Pavel Popescu (Sector 4), Cristian Băcanu (Sector 5) şi Ciprian Ciucu (Sector 6).

Statutul PNL prevede că birourile de conducere ale organizațiilor pot fi dizolvate "în cazul încălcării grave a hotărîrilor sau deciziilor partidului, cu votul a 2/3 din membrii BPN", ceea ce ar putea ridica semne de întrebare asupra deciziei de dizolvare însăși, dat fiind că un scor slab în alegeri, oricît de păgubos, nu reprezintă, totuși, un act de indisciplină. Chiar și așa, statutul nu prevede dreptul BPN de a numi în conducerea organizațiilor, ca interimari, prin hotarare a conducerii. Alegerile în București au avut loc abia în luna februarie anul acesta și au fost toate cîștigate de interimarii numiți de seful PNL Ludovic Orban.

Deciziile luate în iunie și august de către BPN au fost atacate în instanță de membri revoltați, iar pe 3 iulie anul acesta Justiția a anulat ambele decizii: "Anulează Decizia nr. 15/03.06.2019 şi Decizia nr. 18/12.08.2019 emise de Biroul Politic Naţional al PNL. Respinge în rest cererea ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi 03.07.2020. Document: Hotarâre 25/DEC/P/2020".

Chiar daca decizia nu e definitivă, conform procedurii juridice, autorii plîngerilor ar putea solicita judecătorilor o ordonanță de suspendare efectivă a celor două decizii ale BPN, pînă la recurs, și ar putea, de asemenea, să conteste pe aceasă bază alegerile din februarie, ceea ce ar putea lăsa conducerea PNL București, inclusiv de la sectoare, fără dreptul de semnătură a listelor de candidați la locale. Astfel, PNL condus de Ludovic Orban, prin abuzul pe care l-a facut anul trecut si constatat in prima instanta, s-ar trezi in imposibilitatea de a mai avea candidati proprii la alegerile locale si ar ajunge la mana USR condus de Dan Barna, care sa preia toate candidaturile la sectoarele Capitalei, iar liberalii sa sustina acesti candidati "comuni".