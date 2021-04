Klaus Iohannis s-a închinat la Markus Söder - urmașul Angelei Merkel la funcția de Cancelar al Germaniei și șef al Europei!

Sunt foarte rare cazurile in care o femeie insarcinata ar putea continua sa ovuleze sau sa elibereze un ovul, iar acel ovul ar putea fi apoi fertilizat si implantat in uter. O femeie din Marea Britanie a ramas insarcinata in timp ce era deja insarcinata si a nascut gemeni "rari" conceputi la trei saptamani distanta.