Liviu Dragnea: Victor Ponta este mitoman. El avea nevoie pentru un alt motiv de cetatenia sârbă

Liviu Dragnea deținea funcția de vicepremier în anul 2014, în perioada în care Victor Ponta a mărturisit că a dat ordin "peste autoritatile responsabile" ca să fie inundate sate din România pentru a salva Belgradul. Dragnea a explicat că premierul îi delegase lui toate atribuțiile pe zona de inundații, tocmai din acest motiv cunoaște bine situația din teren.

Liviu Dragnea îl acuză pe Victor Ponta că ar fi bolnav de mitomanie, iar povestea cu inundațiile ar fi inventat-o pentru a-și justifica cetățenia sârbă, asta pentru că avea un plan de rezervă și ar fi fugit în Serbia, dacă dosarele sale penale se finalizau cu o condamnare.

"Înainte de orice asta trebuie să remarc că Ponta e un mitoman. Suferă de mitomanie, el denaturează adevărul în avantajul lui. A plecat de la faptul că el a vrut să ascundă motivul real al faptului că are și cetățenia sârbă. El și-a luat cetățenia sârbă, iar dacă ieșea prost cu dosarele voia să meargă în Serbia, la fel ca și prietenul lui Sebi Ghiță.

Vă spun ce îmi amintesc eu din anul 2014. Eu atunci eram implicat în Comitetul pentru Prevenirea Dezastrelor și am fost sunat de la Apele Române. Mi s-a spus că apele sunt în creștere, mi s-au dat detalii tehnice, nu mai știu cât era debitul, cert e că mi s-a spus că debitul de la Porțile de Fier este de natură să ne îngrijoreze, iar dacă va veni viitura atunci vor fi afectate multe sate dunărene.

M-am urcat în elicopterul MAI și am ajuns la Porțile de Fier. Am discutat cu oamenii de acolo, niște profesioniști desăvârșiți. Am făcut un plan ca să să le dea timp celor de la Apele Române și primarilor, oamenii, autoritățile să poată să spargă niște baraje mai mici și niște poldere. Aceste poldere există de zeci de ani în toate țările pe unde trec fluviile și au rolul de a prelua din impactul unei eventuale viituri.

Nu am știut atunci că Ponta a făcut presiuni ca debitul de la Porțile de Fier să crească sau să dea drumul apelor fără să țină cont de nimeni. Ponta bate câmpii ca de obicei și ca orice mitoman, la un moment dat minciunile ți se sparg în față. La acel moment, Belgradul era deja inundat, erau deja mari probleme acolo, nu mai avea cu ce să ajute Victor Ponta Belgradul. El îmi delegase mie toate atribuțiile atunci pentru că mi-a zis că el nu se pricepe, nu înțelegea nimic. El a fost doar la episodul acela cu bărcuța.

Nu a dat Victor Ponta drumul la apă ca să salveze Belgradul, este exclus așa ceva. Încă o dată o spun și nu o spun cu răutate. Victor Ponta este bolnav, are această boală și o știu de mult. La un moment dat oricăui mitoman îi bubuie în față. El a vrut să aducă argumente pentru faptul că are cetățenia sârbă, ceea ce era planul lui de rezervă în caz că ieșea prost cu dosarele.

Eu am urmărit ce a zis în acel podcast, el zicea: comparăm Belgradul cu niște sate românești. Păi, domnule dacă tu ai mentalitatea asta și pentru tine nu contează românii, nu ai ce să cauți la Cotroceni. Să-mi spuneți mie dacă ați mai văzut pe undeva în lumea asta ca vreun lider politic să spună că sunt mai importanți vecinii decât proprii cetățeni. Nu zic să n-avem relații de bună vecinătate, să ne ajutăm, dar pe primul loc sunt românii. ", a declarat Liviu Dragnea.