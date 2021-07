Ludovic Orban își face testamentul politic: "La final de mandat stau cu fruntea sus. Am realizat lucruri la care nimeni nu s-ar fi aşteptat!"

Partidul condus de Victor Ponta a rămas cu datorii după campania de la parlamentare, iar creditorii vor să execute bunurile Pro România. Partidul a plătit, într-un singur an, pentru trei mașini între 300.000-350.000 de euro.

Preşedintele PNL pare ca isi anunta sfarsitul, ca lider. Ludovic Orban a declarat joi, in ceea ce pare un soi de testament politic, că la finalul mandatului de șef al liberalilor stă cu fruntea sus şi că în patru ani cât a stat la cârma partidului a realizat lucruri la care nimeni nu s-ar fi aşteptat.

E scandal mare in filiala PNL Sector 4 condusa de controversatul "liberal" Pavel Popescu. Acesta isi executa adversarii locali, care i-ar pune in pericol functia de sef de partid de sector, pretextand in fata "aripii Cîțu" ca scapa de sustinatorii din "tabara Orban".