Politicile Guvernului condus de Marcel Ciolacu de a investi masiv în susținerea economiei românești continuă să producă efecte în sectorul agricol.

Cu două luni înainte de finalul anului comercial 2023/2024, România domină piața europeană a exporturilor de oleaginoase (semințe, ulei și făină) cu livrări peste granițele blocului comunitar de aproximativ 796.000 de tone. La cereale, țara noastră păstrează poziția a doua, după Franța, cu 9,5 milioane de tone.

Guvernul condus de Marcel Ciolacu a declarat în repetate rânduri că prioritățile Executivului pe care îl conduce vor fi investițiile, inclusiv cele în agricultură, și se ține de cuvânt. Bugetul alocat anul acesta Ministerului Agriculturii este de 4 miliarde de euro, cu aproximativ 1,3 miliarde euro mai mult decât anul trecut.

În plus, de la intrarea PSD la guvernare s-au acordat deja aproape 8 miliarde de lei garanții pentru programe din agricultură și industrie alimentară, cu efecte imediate în creșterea producției interne. O producție mai mare înseamnă atât prețuri mai mici la raft pentru alimentele românilor, dar și o creștere a exporturilor de produselor finite, nu doar de materie primă.

România, pe primul loc în majoritatea segmentelor de piață

România are șanse mari să termine anul comercial 2023/2024 (1.07.2023 - 30.06.2024) ca lider al exportatorilor europeni de oleaginoase, datorită unei performanțe bune pe majoritatea segmentelor de piață, inclusiv la produse procesate precum făinurile și uleiul.

În primele 45 de săptămâni ale anului, România a exportat în țări terțe următoarele cantități: rapiță (aproximativ 130.800 de tone), semințe de floarea-soarelui (aproximativ 159.800 tone), făină de rapiță (125.166 tone), făină de floarea soarelui (aproximativ 191.000 tone), și peste 51.000 de tone de soia. România este pe locul doi la exportul de soia, după Croația (peste 88.600 de tone), și pe locul patru la exportul de făină de soia (aproximativ 12.000 de tone) și ulei de floarea-soarelui (aproximativ 96.550 de tone).

În total, traderii români au livrat aproximativ 796.000 de tone de semințe oleaginoase, făină și ulei, comparativ cu 618.700 de tone exportate de Olanda și 504.500 de tone de Germania. Anul trecut, România a exportat 900.000 de tone, ocupând locul trei după Bulgaria (1,4 milioane de tone) și Olanda (1 milion de tone).

În 2023, România a produs 2 milioane de tone de semințe de floarea-soarelui, 300.000 de tone de boabe de soia și 1,7 milioane de tone de rapiță, conform datelor INS. Producția de plante uleioase a crescut cu 15%, iar suprafața cultivată cu 9,3%. Au fost înregistrate creșteri ale producției la rapiță (+45,3%) și soia boabe (+23,0%).

În UE, doar Franța ne depășește la exporturile de cereale

Conform datelor Comisiei Europene pentru primele 45 de săptămâni din 2024, România se menține pe poziția a doua la exporturile de cereale, după Franța. În această perioadă, România a exportat 9,5 milioane de tone de cereale, dintre care 5,8 milioane de tone de grâu comun și 2,4 milioane de tone de porumb, comparativ cu cele 11,3 milioane de tone exportate de Franța.

În 2023, fermierii români au produs 9% din cantitățile de cereale și semințe oleaginoase din UE, cultivând 11,6% din suprafețele dedicate acestor plante, conform datelor USDA. România a generat 13,2% din producția totală a UE de oleaginoase și culturi proteice în acest an, în creștere față de 11,4% anul trecut și 15,1% în 2021. Comparativ cu media ultimilor cinci ani, producția de oleaginoase și proteice a României a crescut cu 0,15%.

PSD este partidul care introduce în România salariul minim european, are cei mai mulți primari și președinți de Consilii Județene campioni ai proiectelor cu bani de la Comisia Europeană și a reușit, în actuala guvernare, să ducă absorbția de fonduri europene la peste 97%.