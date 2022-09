Marcel Ciolacu despre scenariul ieșirii PSD de la guvernare: "Exclus!"

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, într-o conferință de presă la Focșani, întrebat cum comentează scenariul vehiculat în PNL potrivit căruia social-democrații și-ar pregăti ieșirea de la guvernare având ca pretext creșterea pensiilor și salariilor, că este „exclus" acest lucru.

„As dori sa raspund romanilor. Este exclus ca aceasta alianta sa se rupa pana in anul 2024. Voi face tot ce tine de mine si sunt ferm convins ca dl premier Nicolae Ciuca va face la fel. Trebuie sa dam stabilitate Romaniei intr-o perioada complicata pentru toata Europa. Restul lucrurilor se asaza in timp. Cred ca am fost suficient de clar. Nu stiu de ce sunt aceste temeri (printre liberali, n.red), la colegii mei din PSD nu sunt temeri", a declarat Ciolacu.