Marcel Ciolacu dezvăluie ce a discutat cu Florin Cîţu la telefon

Marcel Ciolacu a spus că a avut, timp de mai multe zile, discuţii cu comisarii europeni şi cu vicepreşedintele Comisiei Europene, despre PNRR: „doamna preşedintă mi-a răspuns la scrisoare, mi-a dat şi dreptate, este normal ca Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - al României, nu al lui Cîţu, nu al Guvernului, nu al coaliţiei - să fie dezbătut în Parlament. Nu neapărat să fie un vot, dar trebuie cunoscut de către toate forţele politice".

Întrebat de ce l-a sunat, concret, Cîţu, Ciolacu a răspuns că a fost vorba de o discuţie foarte scurtă şi urmează să fie contactat şi să aibă o discuţie în cursul acestei săptămâni cu premierul. „Presupun că acest telefon a fost în urma discuţiilor avute de domnul Cîţu. Eu de la toţi comisarii am înţeles că deja la Bruxelles s-a discutat punctual în ceea ce priveşte prezentarea PNRR. Nu am avut o înţelegere (la telefon - n.r.), a rămas că vorbim, că ne vom vedea să stăm de vorbă. A rămas că mâine stăm de vorbă şi stabilim o dată şi o locaţie", a spus preşedintele PSD. La întâlnire, Ciolacu şi Cîţu ar urma să stabilească „principiile": „primul punct este: sper că este exclus nu vii cu el în Parlament. Eu am anunţat foarte clar, dacă se merge cu PNRR direct la Bruxelles fără să fie prezentat şi fără să avem o discuţie serioasă pe principii şi pe mecanismele de acces la aceste fonduri, Partidul Social Democrat va intra în grevă parlamentară".