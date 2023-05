Marcel Ciolacu face acuzații in Coalitie: Liberalii au furat ca în codru!

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține că în perioada pandemiei de Covid-19, în timp ce românii erau închiși în case, liberalii "furau de rupeau" la guvernare. Ciolacu îi acuză direct pe Ludovic Orban sau Florin Cîțu, foști premieri ai PNL, de situația economică dificilă în care se găsește România, în perioada post-pandemie.

"Nu a fost Ciucă decident, dar PNL a fost la guvernare. Au aprobat 1 miliard de euro pe vaccinuri, s-a furat ca în codru la Unifarm, când noi toți făceam Skype, nimeni nu ieșea din casă, ei furau de rupeau. Nu pot acum să nu le spun asta. Avem o datorie publică imensă. Partidul Social Democrat a lăsat un buffer de 8 miliarde de euro și am găsit o datorie de peste 50%.

Nu sunt eu cel îndreptățit pentru asta. Am văzut că Curtea de Conturi a făcut anumite rapoarte. Vă aduceți aminte ce a facut prim-ministrul Orban când a dat 100 de milioane de la statul român unor oameni de afaceri și acei oameni de afaceri au pierdut acum procesul? Cum mai au curaj să iasă să se exprime în spațiul public? Dar eu am încredere în statul român.", a spus Marcel Ciolacu, la Antena 3 CNN. Liderul PSD cere instituțiilor statului să își facă datoria, iar cei care au făcut dezmăț din bani publici să plătească.

"Sunt niste decizii pentru care oamenii politici, chiar daca nu au raspuns intr-o perioada lunga, vor da anumite explicatii. Urmeaza sa aflam adevarul, sunt convins. Nu putem pierde bani din PNRR pentru pensii speciale, e incorect ce se intampla, cum sa pierdem bani? Avem mai multe scenarii, a venit al treilea raport de la Banca Mondiala in urma discutiilor ministrului Muncii cu Comisia si vom avea o varianta valida in fata CCR. Avem bani in PNRR pentru asa ceva, nimeni nu s-a gandit la o asemenea grozavie cum s-a intamplat in România. Dar 22 de state UE au pensie de serviciu la militari, nu putem nici cu varianta prinsa de USR si PNL in PNRR, cand prim-ministrul era Cîțu, sa decapitezi Armata pentru ca asa au gandit ei.", a mai spus Ciolacu.