Marcel Ciolacu îi spulberă pe ecologiștii alarmiști: "Nu pot să le cer românilor să stingă lumina!"

Nu pot să le cer românilor să stingă lumina, spune Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, în contextul în care există discuții în spațiul public despre măsuri de economisire a energiei. El a reaminit faptul că a trăit perioada comunistă, „când oamenii au fost forțați" să ia asemenea măsuri.

„Eu speram ca aceste măsuri la nivelul UE să fi fost luate acum peste 6 luni. Este bine totuși că se încearcă să se găsească o formulă unitară. România în acest moment produce energie cât consumă. Am văzut din prognoze: 5% e un procent mai mic de consum. Asta înseamnă că nu trebuie să importăm. Am avut și șansa și neșansa să trăiesc în comunism. Nu pot să le cer românilor să stingă lumina. Am văzut ce am trăit în perioada când oamenii au fost forțați", a spus Ciolacu.