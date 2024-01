Marcel Ciolacu: M-am gândit la teoriile consipirației, la statul paralel când am văzut protestele

Premierul Marcel Ciolacu susține că s-a gândit la teoriile conspirației când a văzut toate protestele și problemele care au bubuit în mandatul său de premier.

Ciolacu arată că a stat și a meditat, iar la final a ajuns la concluzia că nu a fost o teorie a conspirației, ci faptul că ani de zile fermierii și transportatorii au fost neglijați, iar în momentul în care PSD a venit la putere, au simțit că au un partener de dialog.

"Vasile Dîncu a pus o întrebare interesantă zilele trecute: de ce mereu când vine PSD la guvernare încep mișcările sociale. Toți ne-am gândit automat că este o conspirație, că a venit statul paralel, că au venit puteri străine să înlăture PSD-ul de la putere. Totuși, m-am uitat la ceea ce am făcut noi. Am lăsat deoparte calculele politice, calculele electorale și am intrat la guvernare.

Rar se întâmplă să am o astfel de stare de meditație, dar am ajuns la concluzia că nu este nicio conspirație. Nu există forțe oculte care vor să înlăture PSD-ul de la guvernare. Cred că întotdeauna când PSD a avut puterea, speranțele se reaprind, oamenii găsesc un partener de guvernare și din cauza frustrărilor care se acumulează, din cauza problemelor care se acumulează zi de zi, tot acest complex a adus la aceste răbufniri.

Eu îmi fac autocritica și recunosc că m-am concentrat pe închiderea deficitului bugetar la final de an, a fost și provocarea Schegen. Poate din acest motiv eu și echipa mea nu am găsit timpul necesar să stăm de vorbă direct cu oamenii nemulțumiți. Aceasta este provocarea mea la început de an.

Este un cumul de nemulțumiri, un cumul de lipsă de comunicare și fără să supăr pe nimeni: asta se întâmplă când dreapta conduce România, ăsta este rezultatul Este un an cu 4 rânduri de alegeri, îmi doresc să câștigăm toate cele 4 rânduri de alegeri, iar dacă nu le câștigăm plec acasă.

Am zis asta și am văzut că au început unii că am comis o mare greșeală, că m-au sabotat consilierii. Pe lumea asta, lucrurile sunt simple și toate funcțiile sunt efemere. Asta este politica, nu este nevoie de niciun consilier care să îți spună când să faci pasul înapoi. E adevărat, mi-aș dori să nu mă excludeți pentru că eu am înțeles aceste lucruri.", a spus Marcel Ciolacu, la Satu Mare.