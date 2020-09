Marcel Ciolacu: "PSD ii va da o lectie lui Orban pe care s-o tina minte in aceste alegeri"

Marcel Ciolacu a afirmat ca PSD ii va da o lectie pe care sa o tina minte lui Ludovic Orban la alegerile locale. Liderul social-democratilor a adaugat ca "incompetentii din Guvern" trebuie sa iasa din logica de campanie electorala in care au fost in ultimele 10 luni si sa ia masuri pentru ca scrutinul din 27 septembrie sa se desfasoare in conditii de siguranta, in contextul pandemiei de COVID-19.

"PSD ii va da o lectie lui Orban pe care s-o tina minte in aceste alegeri! Toti candidatii PSD sunt pregatiti si determinati sa puna stop jafului penelist pe 27 septembrie! Ma asteptam insa ca premierul Orban sa spuna ca aceste alegeri sunt dificile din cauza conditiilor speciale in care se desfasoara. Pentru ca, inainte de toate, sunt necesare o serie de masuri coerente pentru ca populatia sa vina in siguranta la vot. Nu ca sunt dificile pentru ca ii este frica de forta PSD!", a scris Marcel Ciolacu luni pe Facebook.

Liderul PSD a adaugat ca deschiderea scolilor va fi un mare fiasco, pentru ca Executivul nu a luat masurile necesare inceperii anului scolar pe 14 septembrie. "Guvernul PNL a dat-o deja in bara cu deschiderea scolilor. Toate datele arata ca va fi un mare fiasco! Incompetentii din Guvern trebuie sa iasa din logica de campanie in care au fost timp de 10 luni de zile si sa ia masuri clare atat pentru desfasurarea activitatilor scolare, cat si pentru organizarea corecta si in siguranta a alegerilor!", a conchis Ciolacu.