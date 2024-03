Marian Vanghelie candideaza pentru primaria Sectorului 5 impotriva lui Vlad Popescu Piedone

Lovitură de teatru in politica româneasca. Marian Vanghelie revine "pe cai mari" si candideaza pentru postul deprimar al sectorului 5 ca independent, ne informează surse apropiate fostului edil.

Vanghelie este convins ca are "un culoar bun" intrucat Cristian Popescu Piedone, cel care este acum primar al sectorului 5 si-a anuntat candidatura la Primaria Capitalei, iar in locul acestuia ar urma sa candideze fiul sau, Vlad Popescu Piedone, dar care are putine sanse, fiind mai mult preocupat sa-si pastreze postul de deputat.

Pe de alta parte, un alt candidat care nu ii ridica mari probleme lui Vanghele, in opinia sa, este Rares Hopinca, actualul prefect al Capitalei. Reamintim ca Marian Vanghele a mai fost primar al sectorului 5 si are o buna "acoperire" la electoratul local.