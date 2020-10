Marian Vanghelie deschide lista PER pentru deputați la Călărași. Şerban Nicolae, Liviu Pleşoianu și Cătălin Rădulescu, printre candidații ecologisti

Marian Vanghelie deschide lista Partidului Ecologist Român în circumscripţia Călăraşi pentru Camera Deputaţilor. Decizia a fost luată astăzi de Tribunalul Călărași care a admis contestația formulată de conducerea PER împotriva Deciziei 16 adoptată de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 12 Călăraşi, dispunând anularea acesteia.

Preşedintele PER a confirmat pentru Agerpres că partidul din care face parte Marian Vanghelie se află printre cele 12 formațiuni ale platformei PER, subliniind decizia Tribunalului Călărași. "Da, este pe platforma PER cu partidul domniei sale - PSDI (Partidul Social Democrat Independent) care face parte din cele 12 partide şi dânsul are Colegiul la deputaţi la Călăraşi, unde deschide lista. A existat o contestaţie, dar s-a câştigat în instanţă", a precizat Dănuţ Pop, preşedintele PER.

El a arătat că pe platforma comună a PER candidează la alegerile parlamentare 12 formaţiuni politice şi ONG-uri, între acestea fiind Partidul Republican, Partidul Social Democrat Independent, Alternativa pentru Demnitatea Naţională, PNŢCD. Fost primar al Sectorului 5 în perioada 2000-2015, Vanghelie (52 de ani) a candidat la alegerile locale din 27 septembrie, candidând fără succes (locul 4 cu 12,18%), din partea PSDI, tot pentru Primăria Sectorului 5. Vanghelie nu este singurul politician care încearcă să câștige o funcție în Parlament cu ajutorul Partidului Ecologist. Şerban Nicolae, Liviu Pleşoianu si Cătălin Rădulescu, foști membri PSD, ocupă și ei primele locuri pe listele de candidaţi ale Partidului Ecologist Român pentru Senat şi Camera Deputaţilor, plecați recent din PSD, după ce nu s-au mai regăsit pe liste.