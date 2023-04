Mesaj de dincolo de Prut la Săptămâna verde a Pământului

Universitatea Ecologică din București, Inițiativa Ecologistă Europeană, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Asociația pentru Dezvoltare Regională și Politici Europene au organizat evenimentul central al Green Earth Week: Ziua Pământului 2023, sub genericul „Să investim în planeta noastră!".

Conferința, susținută printre altii de Editura Litera, BAT și Domeniile Urlati a adunat peste 200 de studenți în aula Universității Ecologice Bucuresti, alături de factori de decizie din mediul guvernamental, non-guvernamental și antreprenorial pentru un schimb de opinii dedicat dezvoltării durabile, protejării mediului și conservării patrimoniului și își propune să contureze soluții pentru accelerarea tranziției la un model de dezvoltare care să promoveze energia curată, eficiența energetică și o conduită responsabilă în privința protejării naturii.

Printre vorbitori s-a numărat și fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, care a subliniat importanța uriașă a problemelor de mediu în politicile actuale ale întregii lumi. „Ultimele decenii ne-au arătat că pentru atingerea unui nivel superior de dezvoltare avem nevoie de tot mai multe resurse. Iar aceste resurse nu sunt nici nelimitate și nici nu se pot regenera în ritmul în care le consumăm. Problemele de mediu afectează direct securitatea statelor și modul în care acestea se comportă în relațiile internaționale", a transmis Vlad Filat.

Trăim vremuri ieșite din comun, inclusiv din perspectiva fenomenelor meteo, crede deputatul PUSL Grațiela Gavrilescu. „Este o temă extraordinară. Am investit noi, cei de generația a doua și a treia în planeta noastră? Pe care, apoi, să o dăruim generațiilor care urmează? Poate am greșit, poate lucrurile au mers în crescendo și am ajuns într-un punct forte, într-o poziție grea pentru întreaga planetă. Trăim fenomene meteo inimaginabile astăzi, oare ce s-ar întâmpla dacă s-ar face o analiză a tuturor efectelor acestora?", a subliniat Grațiela Gavrilescu, fost ministru al Mediului.